البابا فرنسيس يؤكد حزنه أمام ما يحدث في لبنان وقربه من الشعب اللبناني وصلاته من أجله

كانت الأوضاع في لبنان محور حديث البابا فرنسيس إلى المؤمنين اليوم الأربعاء في ختام تعليمه الأسبوعي، حيث أكد قداسته قربه من الشعب اللبناني.

أكد البابا فرنسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين اليوم الأربعاء حزنه أمام الأنباء الواردة من لبنان حيث اسفرت عمليات قصف مكثفة، حسبما ذكَّر قداسته، عن الكثير من الضحايا والدمار. وواصل الأب الأقدس راجيا أن تبذل الجماعة الدولية كل الجهود الممكنة من أجل إيقاف هذا التصعيد الرهيب والذي وصفه قداسته بغير المقبول. وأراد البابا فرنسيس من جهة أخرى تأكيد قربه من الشعب اللبناني الذي سبق له وعانى كثيرا في الماضي القريب، قال قداسته. ثم دعا إلى الصلاة من أجل جميع الشعوب التي تعاني بسبب الحرب، وأشار إلى أوكرانيا وميانمار وفلسطين وإسرائيل والسودان وكل الشعوب المتألمة. فلنُصل من أجل السلام، ختم قداسة البابا فرنسيس.