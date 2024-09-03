رسالة رئيس الجمهورية الإيطالية إلى البابا لمناسبة بداية زيارته الرسولية إلى آسيا وأوقيانيا

في الرسالة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر ماتاريلا عن امتنانه للحبر الأعظم على البرقية التي وجهها له، كما جرت العادة لدى مغادرة البابا الأراضي الإيطالية. واعتبر الرئيس الإيطالي أن الزيارة التي تقود البابا إلى بلدان بعيدة جغرافياً لكن قريبة منه رعوياً، ستحمل إلى سكان إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، تيمور الشرقية وسنغافورة رسالة كونية، ألا وهي رسالة أمل وأخوّة وحوار بين الثقافات والديانات المختلفة، مدركين تماما أن حل المشاكل الراهنة اليوم يتطلب إسهاماً ومشاركة من قبل الجميع. في ختام الرسالة عبر رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا للبابا فرنسيس عن تقديره الكبير لشخصه، وتمنى له أن تتكلل الزيارة الرسولية بالتوفيق والنجاح.