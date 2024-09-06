البابا فرنسيس يصل إلى بابوا غينيا الجديدة

بدأت المرحلة الثانية من زيارة البابا الرسولية الخامسة والأربعين، والتي ستحمله إلى بورت مورسبي وفانيمو اعتبارًا من اليوم وحتى ٩ أيلول سبتمبر. ستبدأ الزيارة غدًا مع الموعد مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، يليه لقاءان مع واقعين يعملان مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء وأخيراً مع أساقفة بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، ومع الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات

يطبع هبوط طائرة A330-Garuda Indonesia، الطيران الوطني الإندونيسي، عند الساعة السابعة وست دقائق مساءً بالتوقيت المحلي، في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة، بداية المرحلة الثانية من زيارة البابا الرسولية الخامسة والأربعين، والتي سيبقى فيها حتى ٩ أيلول سبتمبر وسيزور العاصمة بورت مورسبي ومدينة فانيمو.

وقد كان في استقبال البابا فرنسيس في مطار جاكسون الدولي - البابا الثاني في بابوا غينيا الجديدة بعد يوحنا بولس الثاني في عام ١٩٨٤ - نائب رئيس الوزراء وطفلين يرتديان الزي التقليدي مع الزهور. ومباشرة بعد مراسم الاستقبال، سيتوجّه البابا فرنسيس إلى السفارة البابوية حيث ستبدأ اللقاءات الرسمية صباح الغد، ٧ أيلول سبتمبر، عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسيفتتح البابا يومه الأول في بابوا غينيا الجديدة بزيارة مجاملة للحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة في مقر الحكومة، يليها اجتماع مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في الـ " Apec Haus". كذلك سيلتقي البابا، في مدرسة كاريتاس الثانوية الفنية، أطفال Street Ministry، وهي منظمة تعتني بالقاصرين الفقراء، وأطفال Callan Services، وهي شبكة تعتني بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيختتم البابا فرنسيس يومه الأول في بابوا غينيا الجديدة بلقاء في مزار العذراء مريم سيّدة المعونة، مع أساقفة بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، مع الكهنة والشمامسة والرجال والنساء المكرَّسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.