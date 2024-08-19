البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية مالاوي

أهمية تعزيز الحوار والمصالحة بين الشعوب في محور لقاء البابا فرنسيس ورئيس جمهورية مالاوي

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين ١٩ من آب أغسطس ٢٠٢٤ في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية مالاوي السيد لازاروس مكارثي شاكويرا الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية مالاوي وتم التوقف عند بعض جوانب الوضع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي للبلاد ولاسيما عند التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية في مجال الصحة والتعليم والتنشئة المهنيّة. وأضاف البيان أنه تم خلال المحادثات تبادل للآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والمصالحة بين الشعوب.