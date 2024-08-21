البابا فرنسيس: لنصلِّ من أجل أساتذة التعليم المسيحي، لكي يجعلهم الرب شجعانًا

في تحيته للمؤمنين في ختام مقابلته العامة البابا يدعو للصلاة من أجل أساتذة التعليم المسيحي وأجل السلام

في ختام مقابلته العامة حيا الأب الأقدس المؤمنين وقال اليوم، في ذكرى القديس بيوس العاشر، يُحتفل في أجزاء كثيرة من العالم بيوم أستاذ التعليم المسيحي. لنفكر في أساتذة التعليم المسيحي لدينا الذين يقومون بالكثير من العمل وهم، في بعض أنحاء العالم، أول من حمل الإيمان قدمًا. لنصلِّ اليوم من أجل أساتذة التعليم المسيحي، لكي يجعلهم الرب شجعانًا ويتمكّنوا من المضي قدمًا. تابع البابا فرنسيس يقول ومن فضلكم، لا ننسينَّ أوكرانيا المعذبة التي تتألّم كثيرا. لا ننسينَّ ميانمار وجنوب السودان وكيفو الشمالية والعديد من البلدان التي تعيش في حالة حرب. لنصلِّ من أجل السلام. ولا ننسينَّ فلسطين وإسرائيل: ليحل السلام هناك.