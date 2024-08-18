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البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط  (AFP or licensors)
البابا

البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط

في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكر بتطويب ثلاثة مرسلين من رهبانية القديس فرنسيس كسفاريوس الإيطاليين وكاهن كونغولي ويجدد الدعوة لمواصلة الصلاة من أجل السلام

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم، في أوفيرا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تطويب لويجي كارارا وجيوفاني ديدوني وفيتوريو فاسين، مرسلي القديس فرنسيس كسفاريوس الإيطاليين، مع ألبرت جوبير، الكاهن الكونغولي، الذي قُتلوا في ذلك البلد في ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٤. لقد كان استشهادهم بمثابة تتويج لحياة بذلوها من أجل الرب ومن أجل الإخوة. ليشجع مثالهم وشفاعتهم مسارات المصالحة والسلام لخير الشعب الكونغولي. لنصفّق للطوباويين الجدد!
تابع البابا فرنسيس يقول ولنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل، وكذلك في أوكرانيا المعذبة، وفي ميانمار وفي كل مناطق الحرب، مع الالتزام بالحوار والمفاوضات والامتناع عن أعمال العنف وردود الفعل العنيفة.
 

18 أغسطس 2024, 12:53

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.