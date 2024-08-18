البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط
بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم، في أوفيرا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تطويب لويجي كارارا وجيوفاني ديدوني وفيتوريو فاسين، مرسلي القديس فرنسيس كسفاريوس الإيطاليين، مع ألبرت جوبير، الكاهن الكونغولي، الذي قُتلوا في ذلك البلد في ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٤. لقد كان استشهادهم بمثابة تتويج لحياة بذلوها من أجل الرب ومن أجل الإخوة. ليشجع مثالهم وشفاعتهم مسارات المصالحة والسلام لخير الشعب الكونغولي. لنصفّق للطوباويين الجدد!
تابع البابا فرنسيس يقول ولنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل، وكذلك في أوكرانيا المعذبة، وفي ميانمار وفي كل مناطق الحرب، مع الالتزام بالحوار والمفاوضات والامتناع عن أعمال العنف وردود الفعل العنيفة.