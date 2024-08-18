البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة لكي تُفتح مسارات سلام في الشرق الأوسط

التبشير الملائكي

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،

- فَحَبِلَت من الروح القدس.

السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،

- فليكن لي بحسب قولِكَ

السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،

- وحلَّ فينا.

السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ

نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس

كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام

وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،

ونورك الأزلي فليضيء لهم.

فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة

الرب معكم. ومع روحك.

ليكن مباركًا اسم الرب.

الآن وإلى الأبد.

معونتنا باسم الرب.

صانع السماوات والأرض.

ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.

آمين.



