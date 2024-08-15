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البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي   (Vatican Media)
البابا

البابا فرنسيس: مريم تسبقنا في المسيرة، وتذكرنا بأن حياتنا هي رحلة نحو اللقاء مع الرب

"لا يجب أن نتصور مريم "كتمثال شمع ثابت"، بل يمكننا أن نرى فيها "أختًا"، لأنّها سارت وراء الرب وللقاء الإخوة، ثم أنهت رحلتها في مجد السماء" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر الخميس صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها نحتفل اليوم بعيد انتقال العذراء مريم، وفي الإنجيل الذي تقدّمه لنا الليتورجية، نتأمل بفتاة الناصرة التي، بمجرد أن نالت البشارة من الملاك، انطلقت لزيارة نسيبتها.

تابع البابا فرنسيس يقول جميلة هذه العبارة من الإنجيل: "فمضت". يعني أن مريم لا تعتبر البشرى التي نالتها من الملاك امتيازًا، بل على العكس، خرجت من البيت وانطلقت، بسرعة من يرغب في أن يُعلن هذا الفرح للآخرين ومع الحرص على أن تضع نفسها في خدمة نسيبتها. هذه الرحلة الأولى، في الواقع، هي كناية عن حياتها بأسرها، لأنها منذ تلك اللحظة ستكون مريم دائمًا في مسيرة في اتباع يسوع، كتلميذة للملكوت. وفي النهاية، ستُختتم مسيرتها الأرضية بانتقالها إلى السماء، حيث تتمتع مع ابنها إلى الأبد بفرح الحياة الأبدية.

أضاف الأب الأقدس يقول أيها الإخوة والأخوات، لا يجب أن نتصور مريم "كتمثال شمع ثابت"، بل يمكننا أن نرى فيها "أختًا"، لأنّها سارت وراء الرب وللقاء الإخوة، ثم أنهت رحلتها في مجد السماء. بهذه الطريقة، فإن العذراء القديسة هي التي تسبقنا في المسيرة، وتذكرنا جميعًا بأن حياتنا أيضًا هي رحلة مستمرة نحو أفق الاتحاد النهائي.

وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنرفع صلاتنا إلى العذراء مريم لكي تساعدنا على المضي في هذه الرحلة نحو اللقاء مع الرب.

15 أغسطس 2024, 12:15

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.