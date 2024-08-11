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البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نصغي إلى صوت الرب بإيمان ونحقق مشيئته بشجاعة

"إنَّ الإيمان والصلاة عندما يكونان الحقيقيان يفتحان العقل والقلب، ولا يغلقانهما" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يخبرنا الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجيا اليوم عن رد فعل اليهود على قول يسوع: "إِنِّي نَزَلتُ مِنَ السَّماء؟".

تابع البابا فرنسيس يقول لقد كانوا يتذمرون فيما بينهم: "أَليسَ هذا يسوعَ ابنَ يُوسُف، ونَحنُ نَعرِفُ أَباهُ وأُمَّه؟ فكَيفَ يَقولُ الآن: "إِنِّي نَزَلتُ مِنَ السَّماء؟". لنتنبّه إلى ما يقولونه. إنهم مقتنعون بأن يسوع لا يمكنه أن يأتي من السماء، لأنه ابن نجار ولأن أمه وأهله هم أشخاص عاديون ومعروفون وطبيعيون، مثل كثيرين آخرين. كيف يمكن لله أن يظهر نفسه بهذه الطريقة العادية؟ هم يواجهون عائقًا في إيمانهم بسبب التصور المسبق عن أصوله المتواضعة، وبالتالي الافتراض بأنهم ليس لديهم ما يتعلمونه منه. هم لديهم مخططاتهم الصارمة الخاصة، ولا يوجد مكان في قلوبهم لما لا يدخل فيها، ولما لا يستطيعون فهرسته وأرشفته في الرفوف المغبرة لضماناتهم.

ومع ذلك أضاف الأب الأقدس يقول هم أشخاص يحافظون على الشريعة، ويعطون الصدقات، ويحترمون الصوم وأوقات الصلاة. وقد قام المسيح بمعجزات مختلفة. ولماذا لا يساعدهم كل هذا في التعرف على المسيح فيه؟ لأنهم لا يُتمِّمون واجباتهم الدينية لكي يضعوا أنفسهم في الإصغاء إلى الرب، وإنما لكي يجدوا فيها تأكيدًا لما يفكرون فيه. ويتجلى ذلك من خلال حقيقة أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء طلب تفسير من يسوع: بل يكتفون في التذمُّر يتذمرون فيما بينهم ضده، كما لو كانوا يطمئنون بعضهم بعضًا على ما هم مقتنعون به، وينغلقون على أنفسهم كما لو كانوا في حصن منيع. وهكذا لا يمكنهم أن يؤمنوا.  

تابع الحبر الأعظم يقول لنتنبّه إذن إلى كل هذا، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يحدث لنا الشيء نفسه أيضًا، في حياة الإيمان وفي صلاتنا: يمكن أن يحدث لنا، أنّه بدلاً من أن نضع أنفسنا حقًا في الإصغاء إلى ما يقوله الرب لنا، نبحث فيه وفي الآخرين فقط عن تأكيد لما نفكر فيه، ولمعتقداتنا، وأحكامنا. ولكن هذه الطريقة للتوجه إلى الله لا تساعدنا على أن نلتقي به حقًا، ولا على أن ننفتح على عطية نوره ونعمته، لكي ننمو في الخير، ونحقق مشيئته، ونتغلب على الإنغلاقات والصعوبات. إنَّ الإيمان والصلاة عندما يكونان الحقيقيان يفتحان العقل والقلب، ولا يغلقانهما.

وخلص البابا فرنسيس كلمته بالقول لنسأل أنفسنا إذًا: في حياة الإيمان، هل أنا قادر حقًا على أن أصمت في داخلي وأن أضع نفسي في الإصغاء إلى الله؟ هل أنا مستعدٌّ لكي أقبل صوته الذي يذهب أبعد من مخططاتي وأتغلب أيضًا على مخاوفي بمساعدته؟ لتساعدنا العذراء مريم لكي نصغي إلى صوت الرب بإيمان ونحقق مشيئته بشجاعة.

11 أغسطس 2024, 12:25

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.