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البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نقبل عطيّة السماء في علامة الخبز البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نقبل عطيّة السماء في علامة الخبز  (ANSA)
البابا

البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نقبل عطيّة السماء في علامة الخبز

"إنَّ يسوع يعتني بحاجتنا الكبرى: هو يخلصنا، ويغذي حياتنا بحياته، إلى الأبد. وبفضله يمكننا أن نعيش في شركة مع الله ومع بعضنا البعض" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يحدثنا الإنجيل اليوم عن يسوع الذي يؤكد بكل بساطة: "أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء". أمام الجمع، يتماهى ابن الله مع الطعام اليومي والأكثر شيوعًا. ومن بين الذين كانوا يصغون إليه، خاصم البعض بعضهم: كيف يستطيع يسوع أن يعطينا جسده لنأكله؟ اليوم أيضًا نسأل أنفسنا هذا السؤال، ولكن بتعجّب وامتنان. وهاذان موقفان لكي نتأمّل حولهما: التعجّب والامتنان أمام معجزة الإفخارستيا.
تابع البابا فرنسيس يقول أولاً: التعجب، لأن كلمات يسوع تفاجئنا. إنّ خبز السماء هو عطيّة تفوق كل التوقعات. والذي لا يفهم أسلوب يسوع يبقى مفعمًا بالشك: يبدو من المستحيل، وحتى لا إنساني، أن نأكل جسد إنسان ما. لكنّ الجسد والدم هما بشريّة المخلص، وحياته التي قدّمها كغذاء لحياتنا.
أضاف الأب الأقدس يقول وهذا الأمر يقودنا إلى الموقف الثاني: الامتنان، لأننا نتعرف على يسوع حيث يكون حاضرًا من أجلنا ومعنا، ويجعل من نفسه خبزًا لنا. "من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه". إنّ المسيح، الإنسان الحقيقي، يعرف جيدًا أنه علينا أن نأكل لكي نعيش. لكنه يعلم أيضاً أن هذا لا يكفي. وبعد أن كثَّر الخبز الأرضي، أعدَّ عطية أعظم: جعل من نفسه طعامًا حقيقيًّا وشرابًا حقيقيًا. شكرًا لك أيها الرب يسوع!
تابع الحبر الأعظم يقول إنّ الخبز السماوي الذي يأتي من الآب هو الابن الذي صار جسدًا من أجلنا. هذا الطعام هو أكثر من ضروري بالنسبة لنا، لأنه يشبع الجوع للرجاء، والجوع إلى الحقيقة، والجوع إلى الخلاص الذي نشعر به جميعًا ليس في بطوننا، وإنما في قلوبنا.
أضاف الأب الأقدس يقول إنَّ يسوع يعتني بحاجتنا الكبرى: هو يخلصنا، ويغذي حياتنا بحياته، إلى الأبد. وبفضله يمكننا أن نعيش في شركة مع الله ومع بعضنا البعض. إنّ الخبز الحي والحقيقي ليس إذًا شيئًا سحريًا يحلُّ فجأة جميع المشاكل، بل هو جسد المسيح نفسه، الذي يعطي الرجاء للفقراء ويتغلب على غطرسة الذين يُتخمون أنفسهم على حسابهم.
تابع الحبر الأعظم يقول لنسأل أنفسنا إذًا أيها الإخوة والأخوات: هل أنا جائع وعطشان للخلاص، ليس لنفسي فقط، وإنما لجميع إخوتي وأخواتي؟ عندما أنال الإفخارستيا، التي هي معجزة الرحمة، هل أعرف كيف أن أندهش أمام جسد الرب الذي مات وقام من أجلنا؟
وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنرفع صلاتنا معًا إلى مريم العذراء لكي تساعدنا على قبول عطيّة السماء في علامة الخبز.
 

18 أغسطس 2024, 12:49

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.