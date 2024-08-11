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البابا فرنسيس يجدد الدعوة للصلاة من أجل السلام البابا فرنسيس يجدد الدعوة للصلاة من أجل السلام 
البابا

البابا فرنسيس يجدد الدعوة للصلاة من أجل السلام

في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكّر بذكرى إلقاء القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي ويصلّي من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة في البرازيل.

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تذكرنا خلال الأيام الأخيرة ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي. وبينما نواصل تقديم ضحايا تلك الأحداث وجميع الحروب إلى الرب، نجدد صلاتنا المكثفة من أجل السلام، ولاسيما من أجل أوكرانيا المعذّبة والشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل والسودان وميانمار. تابع البابا فرنسيس يقول أتذكر اليوم عيد القديسة كلارا: أوجه فكري إلى جميع راهبات الكلاريس، ولاسيما إلى راهبات فاليغلوريا اللواتي تربطني بهنَّ صداقة جميلة. لنصلِّ أيضًا من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في البرازيل.

11 أغسطس 2024, 12:38

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