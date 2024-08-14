محبة البابا في قلب الحرب في أوكرانيا، وصلت شاحنات المساعدات إلى خاركيف

وصلت الشاحنات المحملة بالأغذية والملابس ومنتجات النظافة والأدوية، والتي تم تحميلها في روما من قبل الحرس السويسري، يوم الثلاثاء، ١٢ آب أغسطس، إلى المنطقة التي تعرضت للهجمات الروسية. أُوكل التوزيع إلى دائرة المحبة بالمشاركة مع إكسرخسية الروم الكاثوليك. الأسقف توشابيتس: “العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الحدود يطرقون أبوابنا لطلب المساعدة. لقد هربوا بلا شيء. شكرا لجميع المحسنين."

تصل محبة البابا إلى قلب الصراع في أوكرانيا، إلى خاركيف، المنطقة الأكثر تضرراً من القصف الروسي. وصلت الشاحنات المحملة بالأغذية، والمنتجات الغذائية للأطفال ومنتجات النظافة الشخصية، والملابس، والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية يوم الثلاثاء، ١٢ آب أغسطس، بعد حوالي أربعة أيام من مغادرة روما، الخميس الماضي ٨ من آب أغسطس. وتمت إدارة العملية بأسرها، كما هو الحال دائمًا، من قبل دائرة المحبة بقيادة الكاردينال كونراد كراييفسكي.

تعاونت مجموعة من الحرس في هذا العمل الخيري الجديد الذي قام به البابا الذي أرسل باستمرار منذ بداية الحرب المساعدات للسكان المتضررين من النزاع، والتي كان الكاردينال كراييفسكي نفسه يحملها شخصيًا في حوالي عشر رحلات إلى أوكرانيا. وقد توجّه الجنود الشباب إلى كنيسة القديسة صوفيا في روما وهناك قاموا بتحميل الشاحنات يدويًا لبضع ساعات، وملؤوها بالصناديق حتى السطح.

وصلت البضائع المرسلة من روما بعد ذلك إلى منطقة خاركيف وتم مشاركتها أيضًا مع كنيسة الروم الكاثوليك المحلية. وفي مقطع فيديو - أرسل إلى وسائل إعلام الفاتيكان - يشكر أسقف الروم الكاثوليك فاسيل توتشابيتس، من إكسرخسية خاركيف، البابا والكرسي الرسولي على لفتة القرب هذه. "المجد ليسوع المسيح. وصلت المساعدات الإنسانية من روما إلى كاتدرائيتنا. أود بشكل خاص أن أشكر الأب ماركو سيمين الذي نظم حملة التبرعات لسكان خاركيف الذين يتألمون بسبب الحرب. أشكر جمعية القديسة صوفيا والمتطوعين وأعضاء جماعة روما الذين أعدوا وأرسلوا هذه المساعدات. لقد وصلت المنتجات التي يطلبها الناس دائمًا، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي يحتاجون إليها". وبشكل خاص يعرب المطران توتشابيتس عن امتنانه للكاردينال كراييفسكي على هذه المساعدة وللكرسي الرسولي على دعمه. ويقول: "في الآونة الأخيرة، تم إجلاء العديد من الأشخاص من أماكن قريبة من الحدود مع روسيا، ولا سيما من فوفشانسك وليبتسي، حيث يدور القتال. لقد وصل العديد من هؤلاء الأشخاص إلى خاركيف ويأتون إلينا كل يوم لطلب الطعام والأشياء الأساسية الأخرى مثل الملاءات والأطباق، لأنهم غالبًا ما اضطروا إلى الفرار ولم يكن بحوزتهم سوى وثائقهم لإنقاذ حياتهم. لذا فإن هذه المساعدات الإنسانية مهمة جدًا وأشكر مرة أخرى جميع المحسنين الذين قبلوا نداءنا وقرروا مساعدة سكان خاركيف الذين يعانون من الحرب. نصلّي من أجل جميع المحسنين. ليبارككم الله".

كما أعرب الكاردينال كراييفسكي عن رضاه، وعلق، لموقع فاتيكان نيوز وقال: "إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أتلقى الأخبار التي تفيد بأن الشاحنات المحملة بمساعدات الأب الأقدس والعديد من سكان روما قد وصلت إلى وجهتها في أوكرانيا. ولم يكن من الممكن في السابق الكشف عن الموقع لأسباب أمنية. إنها المناطق الأكثر تعرضاً للقصف وحيث يعاني الناس فيها بشدة". كما يشكر الكاردينال أيضًا الحرس السويسري الذي قام بتحميل الشاحنة "لساعات عديدة" وكذلك العديد من سكان روما الذين كانوا أسخياء جدًا". شكرا لكم". وبالطبع، الشكر أيضًا للبابا الذي أظهر مرة أخرى قربه الملموس من أوكرانيا "المعذبة" التي يذكّر بها في كل نداء عام، ويطلب من المؤمنين ألا ينسوها.