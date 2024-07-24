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البابا فرنسيس يبرق معزيا بوفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق نغويين فو ترونغ

أبرق قداسة البابا فرنسيس معزيا بوفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق نغويين فو ترونغ عن عمر ثمانين عاما، وأشار إلى دوره في تشجيع وتعزيز التطور الإيجابي للعلاقات بين فيتنام والكرسي الرسولي. وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وتم توجيهها إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام. قدّم البابا فرنسيس تعازيه وعبّر عن قربه الروحي من البلاد في لحظة الحزن هذه.