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Vietnam prepares for the state funeral of General Secretary Nguyen Phu Trong
البابا

البابا فرنسيس يبرق معزيا بوفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق نغويين فو ترونغ

أبرق قداسة البابا فرنسيس معزيا بوفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق نغويين فو ترونغ عن عمر ثمانين عاما، وأشار إلى دوره في تشجيع وتعزيز التطور الإيجابي للعلاقات بين فيتنام والكرسي الرسولي. وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وتم توجيهها إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام. قدّم البابا فرنسيس تعازيه وعبّر عن قربه الروحي من البلاد في لحظة الحزن هذه.
24 يوليو 2024, 15:53

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