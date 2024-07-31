البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل القادة السياسيين كي يكونوا في خدمة شعوبهم والخير العام

القادة السياسيون هم من يدعو البابا فرنسيس في نية الصلاة لشهر آب أغسطس ٢٠٢٤ إلى الصلاة من أجلهم، وذلك كي يكونوا في خدمة شعويهم والخير العام، وكي يعتنوا بالفقراء والعاطلين عن العمل.

صدرت الثلاثاء ٣٠ تموز يوليو عن الشبكة العالمية لصلاة البابا نية صلاة قداسة البابا فرنسيس لشهر آب أغسطس ٢٠٢٤. وقد اختار قداسة الأب الأقدس الدعوة هذا الشهر إلى الصلاة من اجل القادة السياسيين كي يكونوا في خدمة شعوبهم ويعملوا من أجل التنمية البشرية المتكاملة والخير العام، يعتنوا بمن فقدوا العمل ويمنحوا الأولوية لمن هم أكثر فقرا.

وذكر البابا فرنسيس في الفيديو الخاص بنية الصلاة لشهر آب أغسطس أن السياسة لا تنعم اليوم بسمعة جيدة حيث هناك الفساد والفضائح، وهي بعيدة عن الحياة اليومية للأشخاص. وتساءل قداسته إن كان بإمكاننا السير نحو أخوّة عالمية بدون سياسة جيدا، وأجاب على هذا السؤال بالنفي. وذكَّر الأب الأقدس في هذا السياق بحديث البابا القديس يوحنا بولس الثاني عن السياسة باعتبارها أحد أسمى أشكال المحبة وذلك بفضل سعيها إلى الخير العام. وتابع البابا فرنسيس أنه يتحدث هنا عن السياسة التي تصغي إلى الواقع، السياسة التي هي في خدمة الفقراء والتي تهتم بالعاطلين عن العمل وتدرك حزنهم، وأضاف أن السياسة بهذا المنظور هي أكثر نبلا مما تبدو عليه.

هذا وأراد قداسة البابا في الفيديو توجيه الشكر إلى السياسيين الذين يؤدون واجباتهم بروح الخدمة، لا السلطة، وذلك على جهودهم من أجل الخير العام.

ثم دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل القادة السياسيين كي يكونوا في خدمة شعوبهم بالعمل من أجل التنمية البشرية المتكاملة والخير العام والعناية بمن فقدوا العمل وبمنح الأولوية لمن هم أكثر فقرا.