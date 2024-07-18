البابا فرنسيس يزور المركز الصيفي للأطفال والفتية في الفاتيكان

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانا صحفيا حول زيارة البابا فرنسيس صباح اليوم المركز الصيفي للأطفال في الفاتيكان. وأشار البيان إلى حديث الأب الأقدس إلى الصغار عن العائلة والسلام واليوبيل القادم.

قام البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس ١٨ تموز يوليو بزيارة إلى المركز الصيفي المخصص للأطفال في الفاتيكان والذي أُطلق عليه اسم Estate ragazzi in Vaticano، وقد رافق الأبَ الأقدس مسؤول تنظيم النشاطات التربوية والروحية في المركز الأب فرانكو فونتانا. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أوضح أن قداسة البابا قد توجه إلى هذا المركز الصيفي الصغير الذي تم افتتاحه في شهر حزيران يونيو لاستقبال أطفال موظفي الكرسي الرسولي والمكرس للقديس يوسف، والتقى البابا أولا بمحفزي المركز ثم توقف قداسته للحديث مع الأطفال المستفيدين في هذه المبادرة.

وتابع البيان أن البابا فرنسيس قد أجاب على أسئلة الأطفال والفتية وملاحظاتهم والتي انطلقت من خبرتهم في مسيرة التأمل والنشاطات الأخرى التي قاموا بها حتى الآن في المركز. وتحدث الأب الأقدس في حواره مع الصغار عن قيمة العائلة والوالدين والعلاقة مع الأجداد. حث البابا من جهة أخرى على العمل من أجل السلام، ونقل بيان دار الصحافة عن قداسته قوله للأطفال إن صنع السلام هو الشيء الأجمل في الحياة. كما ودعا البابا فرنسيس إلى الاستعداد للاحتفال بالسنة اليوبيلية القادمة بروح فرح.

هذا وتلت الحوار مع الصغار لحظة صلاة أطلق بعدها الأطفال معا بالونات ملونة من مطاط طبيعي يمكنها التحلل حيويا كُتبت عليها عبارة للبابا فرنسيس ألا وهي: أيها الصبي، أنت ثمين في عينَي الله. والرجاء هو أن تصل هذه العبارة إلى أكبر عدد ممكن من الصغار. ثم اختتم الأب الاقدس زيارته إلى المركز الصيفي شاكرا الأطفال على فرحهم، كما ووجه الشكر إلى جميع المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة.