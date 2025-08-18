دعوة إلى استئناف زيارات الحج إلى الأرض المقدسة

قالت السيدة سيجيلي في حديثها لوكالة سير إن الحياة في الأحياء الجديدة لمدينة القدس تتواصل بوتيرة معتادة وكأن شيئاً لم يكن، في وقت يبدو فيه أن الحياة في القدس العتيقة، لاسيما في الأحياء المسيحية، قد توقفت، مع إقفال الفنادق والمتاجر والنشاطات الاقتصادية. وأضافت أن الوضع في بيت لحم مؤلم أكثر، إذ يبدو للزوار أن المدينة باتت خالية من سكانها، ومنغلقة على نفسها وكأنها تحولت إلى سجن كبير. وقالت إن غياب الحجاج عن المدينة التي وُلد فيها السيد المسيح والذين كانوا مصدراً للحياة، نظراً للإسهام الروحي والاقتصادي الذي يقدمونه، سبب فراغاً كبيرا. بعدها توقفت المسؤولة الإيطالية عند القيود السياسية والأمنية المفروضة على المنطقة، إذ يتعين على السكان أن يحصلوا على إذن للخروج من المدينة، وبالتالي لا يستطيع الكثير من أهالي بيت لحم التوجه إلى القدس على سبيل المثال، ما يعني أنهم لا يستطيعون أن يعملوا هناك، أو أن يصلّوا في الأماكن المقدسة، كما لو أصبحوا غرباء في أرضهم. وأوضحت السيدة سيجيلي أنه في وقت تعاني فيه مدينة بيت لحم من العزلة والوحدة، ثمة حاجة ماسة إلى العمل والمياه والأمن الاقتصادي وأيضا إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية. وهذه الصعوبات تشمل أيضاً الرهبان الذين يحرسون المزارات، الذين غالباً ما يجدون أنفسهم وحيدين، ولا يستطيعون ممارسة رسالة الضيافة التي أُسندت إليهم. وإزاء هذا الوضع المأساوي تواجه الجماعات المسيحية المحلية المنعزلة اليوم خطر الزوال وسط الصمت وغياب الجميع. في الختام توجهت المسؤولة الإيطالية إلى المؤمنين والحجاج قائلة لهم إن زيارة الأرض المقدسة هي اليوم آمنة، كما أنها ضرورية في الوقت نفسه، لأن المنطقة تحتاج إلى حضورهم اليوم أكثر من أي وقت مضى لأنها تعيش حالة من الصمت وتفتقر إلى أصوات الحجاج وصلواتهم.