رئيس مجلس أساقفة الكنيسة اللاتينية في أوكرانيا يعلق على دعوة البابا إلى يوم صوم وصلاة على نية السلام

استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن البابا تذكّر الكنيسة في أوكرانيا وهي مسألة في غاية من الأهمية خصوصا وأن الدعوة إلى يوم صوم وصلاة على نية السلام موجهة إلى الكنيسة في أنحاء العالم كافة. ولفت الأسقف الأوكراني إلى أن الإنجيل يعلمنا أن للصلاة والصوم قوةً عاتية تؤثّر على مجريات الأحداث والتاريخ، مشيرا إلى أن المؤمنين في أوكرانيا يضمون صلواتهم إلى صلوات باقي المسيحيين في العالم وهم أيضا ملتزمون في صنع السلام، لأن هذا الأمر يتطلب التزاماً من قبل الجميع، كما يقول البابا لاون الرابع عشر. مضى سيادته إلى القول إن المؤمنين يدركون تماماً أن رجاءهم هو في الله، وأن هذا الرجاء لا يخيّب أبدا، لكن الله يستخدم الأشخاص كي يحقق مشاريعه، وبالتالي إن جميع الأشخاص الذين يعملون اليوم من أجل السلام يتمّمون مشيئة الله، الذي يريد أن يحلّ السلام بين البشر. وأضاف أن ثمة أشخاصاً وضعوا ثقتهم في البشر، وقد خُيّبت آمالهم، لذا من الأهمية بمكان أن نستمر في رفع الصلوات إلى الله على نية السلام في أوكرانيا، مع دعم الجهود التي يبذلها الساعون إلى تحقيق هذا السلام. في وقت تستعد فيه أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها الرابع والثلاثين يوم الأحد المقبل، قال رئيس مجلس أساقفة الكنيسة اللاتينية في أوكرانيا إنه يتذكر اليوم الذي نالت فيه البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في العام ١٩٩١، ويتذكر مشاعر الفرح خصوصاً وأن هذا الاستقلال أُنجز بدون إراقة الدماء، ولم يؤخذ بالقوة. وأضاف أن الاستقلال هو شيء ثمين للغاية واليوم بات يعي الأوكرانيون الثمن الباهظ الذي ينبغي دفعه من أجل الاستقلال، وهم يثمّنون جداً التضحيات المقدّمة في سبيل الوطن. وهذه المشاعر ربما لم تكن موجودة في السابق. بعدها لفت المطران سكوماروفسكي إلى أنه ترأس مراسم جنازة العديد من الجنود الذين قُتلوا في هذه الحرب مشيرا إلى أن هذه المناسبات هي صعبة جداً، خصوصا وأن القتلى هم أشخاص كانوا في ربيع الحياة، ولديهم آباء وأبناء وزوجات. وفي هذا السياق لا بد أن توجّه الكلمات المفعمة بالتعزية الروحية إلى أحباء الفقيد، وهذا يتم من خلال كلمة الله التي تعمل في قلب الإنسان، وهذا ما أدركه العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم، وهذه الكلمة تحمل لهم التعزية لأنها كلمة الله وليست كلمة البشر. وهم يعلمون أن التضحية التي قدمها من قضوا في الحرب لن تذهب سدىً لأنها تعبير عن محبتهم لوطنهم وشعبهم، كما يدركون تماماً أن حياة المؤمن لا تنتهي عند مماته بل تستمر وسيكون هناك لقاء في الحياة الأبدية.