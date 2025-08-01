مقابلة مع الأب جورج جلّوف حول المشاركة في يوبيل الشباب

روما - من الثامن والعشرين من تموز يوليو وحتى الثالث من آب أغسطس

بمناسبة الاحتفال بيوبيل الشباب من الثامن والعشرين من تموز يوليو وحتى الثالث من آب أغسطس في روما، أجرينا مقابلة مع الأب جورج جلّوف، راهب سوري فرنسيسكاني من حراسة الأراضي المقدسة ونائب كاهن رعية القديس فرنسيس الأسيزي للاتين في حلب ويرافق شبابًا سوريين قادمين من دول أوروبية للمشاركة في يوبيل الشباب، وقد انضم إليهم الأخ الفرنسيسكاني حنا خوري قادمًا من مدينة فلورنسا الإيطالية.

تطرق الأب جورج جلّوف إلى المشاركة في يوبيل الشباب مسلطا الضوء على الرجاء، كما وأشار إلى زيارة مدينة أسيزي. لنستمع إلى ما قاله.