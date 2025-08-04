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تريسي شلفون شابة لبنانية من جمعية دليلات لبنان تريسي شلفون شابة لبنانية من جمعية دليلات لبنان  
الكنيسة

شباب من جميع أنحاء العالم يتشاركون آمالهم في يوبيل الرجاء ٢٠٢٥

مقابلة مع الشابة تريسي شلفون منن جمعية دليلات لبنان وعضوة في الهيئة الاستشارية الدولية للشباب حول مشاركتها بيوبيل الشباب لعام ٢٠٢٥

بمناسبة يوبيل الشباب، الذي يُعد جزءًا من فعاليات يوبيل الرجاء لعام 2025، وهو تجمع عالمي يشارك فيه مئات الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم، أجرى موقع Vatican News مقابلة مع المشاركين.
جاءت هذه المقابلة في إطار عشية صلاة أُقيمت في منطقة Tor Vergata، حيث تحدث المشاركون عن تجربتهم، وخبراتهم، وتطلعاتهم.
 

مقابلة مع الشابة تريسي
04 أغسطس 2025, 13:05
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