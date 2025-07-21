البطريرك الراعي: عيد مار شربل إعلان متجدد أن القداسة ممكنة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد العشرين من تموز يوليو ٢٠٢٥ في دير مار مارون - عنايا، لمناسبة عيد مار شربل، وقال في عظته إن "عيد مار شربل إعلان متجدد أن القداسة ممكنة وأن الرجاء لا يُطفأ وأن من أرضنا المصلوبة تنبت ورود قداسة تعبق بعطر المسيح".

ألقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عظة بعنوان "حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم" (متى٤٣:١٣)، ورحّب فيها برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقال غبطته: "إننا نصلي معكم، فخامة الرئيس، لكي بشفاعة القديس شربل، قديس لبنان، يسدد الله خطاكم، ويزيدكم حكمة وفطنة وصبراً في قيادة لبنان الذي يمر بظروف دقيقة وصعبة، تستدعي الرويّة في حلها. وأنتم تؤمنون بذلك، ومن أجله تعملون وتصلّون. فحضوركم اليوم، فخامة الرئيس، على رأس المصلّين ليس مجرد زيارة شخصية أو خطوة وطنية، بل وبخاصة فعل إيمان عميق بأن لبنان، رغم كل شيء، لا يزال قائماً على ركيزتين: الله وقديسيه". وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن "عيد مار شربل إعلان متجدد أن القداسة ممكنة وأن الرجاء لا يُطفأ وأن من أرضنا المصلوبة تنبت ورود قداسة تعبق بعطر المسيح"، وقال غبطته: كانت حياة مار شربل "قداسًا دائما، وصلاته تسبيحًا صامتًا، وصمته نشيدا مرفوعا إلى الله".

في عظته مترئسا القداس الإلهي أمس الأحد، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "في خضم الأخطار التي تهدد لبنان في كيانه ووجوده من جراء ما يحدث فيه ومن حوله، نشهد اليوم وبكل أسف خلافًا وانقسامًا بين السياسيين حول المادة ١١٢ من قانون الانتخابات النيابية الحالي. فقد عُلقت هذه المادة وبحق في انتخابات ٢٠١٨ و٢٠٢٢ لعدم صحّتها؛ فاستحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديموقراطي عندنا. إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانية. ما نشهده في المادة ١١٢ هو عملية اقصاء يلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كل الدوائر الانتخابية المئة وثماني وعشرين على مساحة الوطن. إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة بكل حرية في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب الحالي".

وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي أمس الأحد العشرين من تموز يوليو في دير مار مارون - عنايا، لمناسبة عيد مار شربل، قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الأحباء لكي يجعلنا الله، على مثال القديس شربل، نقف وقفة ضمير جماعية، يعود فيها كل اللبنانيين إلى اكتشاف معنى العيش المشترك، وقيمة القداسة في حياتنا. ونسأله تعالى أن يبارك فخامة رئيس الجمهورية وأركان الدولة، ويكون رفيقهم في الطريق الصعب، ونورًا في قراراتهم، وسندًا في مسؤولياتهم".