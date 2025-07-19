توفي يوم أمس الجمعة الثامن عشر من تموز يوليو الكاردينال اندريه فانتروا رئيس أساقفة باريس الفخري، عن عمر اثنين وثمانين عاما. كان رئيس أساقفة باريس لمدة اثني عشر عاما، وتحديدا من العام ٢٠٠٥ وحتى العام ٢٠١٧.

الكاردينال أندريه فانتروا من مواليد باريس في السابع من تشرين الثاني نوفمبر ١٩٤٢. نال السيامة الكهنوتية في الثامن والعشرين من حزيران يونيو ١٩٦٩. عُين أسقفًا معاونًا على أبرشية باريس في الخامس والعشرين من حزيران يونيو ١٩٨٨، ونال السيامة الأسقفية في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه. في الحادي والعشرين من نيسان أبريل ١٩٩٩ عُين رئيس أساقفة تور. وفي الحادي عشر من شباط فبراير عام ٢٠٠٥ عُين رئيس أساقفة باريس. كان رئيس مجلس أساقفة فرنسا من تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٧ وحتى حزيران يونيو ٢٠١٣.

كان عضوا في مجمع الأساقفة وفي مجمع الكنائس الشرقية، وكان رئيسا منتدبًا في الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودس الأساقفة التي عُقدت من الخامس وحتى التاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠١٤ وتمحورت حول التحديات الرعوية للعائلة في إطار البشارة بالإنجيل؛ ورئيسًا منتدبًا في الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة التي عُقدت من الرابع وحتى الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠١٥ وتمحورت حول دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر.

عيّنه البابا بندكتس السادس عشر كاردينالاً في كونسيستوار الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام ٢٠٠٧.

هذا ومع وفاة الكاردينال أندريه فانتروا، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفًا من ٢٤٩ كاردينالا من بينهم ١٣١ كاردينالاً ناخبا.