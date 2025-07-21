بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان حول الاعتداء على كنيسة العائلة المقدسة في غزة (AFP or licensors)

صدر بيان عن الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان حول الاعتداء على كنيسة العائلة المقدسة في غزة جاء فيه:

"تدين الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بشدة ما تعرّضت له كنيسة العائلة المقدسة في غزة من اعتداء دمويّ طال الأبرياء في داخلها، وأودى بحياة مدنيين بينهم أفراد من العائلات المسيحيّة.

إن المسّ بحرمة بيت عبادة الله، هو فعل مشين لا يبـرّره أي نزاع، ويشكّل إهانة لكل القيم الدينية والإنسانية.

وإذ نرفع صلواتنا من أجل الضحايا والجرحى، نتقدّم بأصدق مشاعر التعزية من نيافة الكاردينال بييـر باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، ونؤكّد تضامننا الأخويّ مع الإخوة المتألّمين في الأرض المقدسة.

أمام هذا الاعتداء الأليم، نوجّه نداءً إلى ضمير العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء في غزة، والدعوة إلى حماية كلّ إنسان وكلّ مكان مقدّس، وإلى وقف دوامة العنف التي لا تولد إلا الألم والانقسام.

ونؤكّد في هذا الظرف المأساويّ أنّ رسالة الكنيسة تبقى دائماً، في كلّ مكان وزمان، رسالة سلام وعدالة ورحمة".