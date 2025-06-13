إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان في ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تزفّ إلى الكنيسة والعالم بشرى تقديس أحد أبرز شهداء الإيمان في المشرق

في لحظة مفعمة بالفرح الروحي والغبطة الكنسية، أعلنت بطريركية الأرمن الكاثوليك عن بشرى طال انتظارها: قداسة البابا لاوُن الرابع عشر قد حدّد يوم الأحد، ١٩ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٥، موعدًا رسميًا لإعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، خلال قدّاس احتفالي مهيب يُقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بحضور حشود من المؤمنين من مختلف أصقاع العالم.

وللمناسبة صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: فرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية. وقد أعلن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، اليوم، عن تحديد يوم ١٩ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٥ موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في روما، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم. ويُجسّد هذا التقديس تتويجًا لمسيرة أمانةٍ وإيمان، ويشكّل علامة رجاء حيّ لكنيسة قدّمت الشهداء شهادةً للمسيح القائم، ونداءً جديدًا لكل مؤمن للسير على درب القداسة، في عالم يفتش عن الحق والنور والثبات.