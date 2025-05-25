في ذكرى إعلان قداسة القديسة ريتا الصلوات ترتفع من بلدة كاشا على نية السلام في العالم

الكنيسة

في ذكرى إعلان قداسة القديسة ريتا الصلوات ترتفع من بلدة كاشا على نية السلام في العالم

أحيت بلدة كاشا الإيطالية، يوم أمس السبت، الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة لإعلان قداسة ريتا، المعروفة بقديسة الأمور المستعصية. وللمناسبة غصّ مزار هذه القديسة بأعداد كبيرة من المؤمنين رفعوا الصلوات على نية السلام في العالم وسألوا الله أن يقود خطوات الكنيسة في دروب المحبة والحقيقة، كما صلوا على نية القادة السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين كي يتمكنوا من التغلب على الفساد وانعدام الشرعية ويبصر النور مجتمع لا يعرف الفقر والظلم واستغلال الأشخاص والموارد.