البطريرك يونان يهنئ بانتخاب قداسة البابا الجديد لاوُن الرابع عشر

جاء على الموقع الإلكتروني لبطريركية السريان الكاثوليك:

"بفرح كبير وشكر للرب، هنّأ غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بانتخاب قداسة البابا الجديد الكردينال الأميركي روبيرت فرنسيس بريفوست، متّخذاً إسم "البابا لاون الرابع عشر"، سائلاً الله أن يعضد قداسته في القيام بمسؤوليته الجسيمة في رعاية الكنيسة الجامعة بالحكمة والفطنة.

كما طلب غبطته من أصحاب السيادة المطارنة والآباء الخوارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين أن يتّحدوا معه بالصلاة إلى الرب يسوع، الراعي الصالح، ليبارك حبرية قداسة البابا الجديد لاون الرابع عشر، لما فيه خير الكنيسة والعالم بأسره وخلاص النفوس".