بطريرك القدس للاتين يقدم أحر التهاني القلبية لقداسة البابا لاوُن الرابع عشر

جاء على الموقع الإلكتروني لبطريركية القدس للاتين:

"بفرحٍ عميق وإيمانٍ ثابت بمسيرة الكنيسة المقدسة يرفع غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين باسم أساقفة الأرض المقدسة، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وجميع المؤمنين والمؤمنات، أحرّ التهاني القلبية لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه خليفة للقديس بطرس وراعياً للكنيسة الجامعة. من قلب الأرض المقدسة، نرفع الصلوات من أجلكم، طالبين من الرب أن يمنحكم القوة والحكمة والشجاعة لتقودوا شعب الله بثقة ورجاء في درب القداسة والعدالة والمحبة".