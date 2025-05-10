البطريرك يوسف العبسي يهنئ البابا لاوُن الرابع عشر

هنّأ غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، قداسة البابا لاون الرابع عشر بكلمة جاء فيها:

"فيما نعيش في الزمن الفصحي، زمن القيامة البهيجة، نرفع الشكر إلى الله تعالى على انتخاب قداسة البابا لاون الرابع عشر خليفةً للقديس بطرس على الكرسي الرسولي الروماني مقدّمين التهنئة له وللكنيسة باسمنا وباسم آباء السينودس المقدّس وأبناء كنيسة الروم الملكييّن الكاثوليك في العالم. ندعو الله تعالى أن يعضد قداسته ويقدّس أعمال يديه ويؤازره بالنعم الموافقة من أجل خدمة الكنيسة المقدّسة".