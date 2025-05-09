مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان يهنئ البابا الجديد لاوُن الرابع عشر

صدر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البيان التالي:

"أنتَ بطرس، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي" (متى 16: 18)

يرفع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، باسم أصحاب الغبطة والنيافة البطاركة، وأصحاب السيادة المطارنة، وقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات، أصدق التهاني القلبية إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي انتُخب في 8 أيار 2025، على نيله ثقة مجمع الكرادلة، واختياره خليفةً للقديس بطرس، ليقود سفينة الكنيسة في زمن مليء بالتحدّيات والرجاء.

وإذ نرفع الشكر للرب على عطية البابا الجديد، نصلّي كي يملأَه الروحُ القدسُ نعمةً وحكمةً، ليكون راعيًا صالحًا على مثال المسيح، يواصل مسيرة أسلافه في نشر كلمة الإنجيل، وخدمة السلام، والدفاع عن كرامة الإنسان، والعمل من أجل الوحدة بين المسيحيين، والحوار بين الأديان.

نؤكّد ولاء كنائسنا الكاثوليكية في لبنان ومحبتها البنويّة لقداسته، واستعدادها الدائم للسير تحت رعايته الأبوية، في سبيل تعزيز رسالة الكنيسة في وطننا والشرق والعالم.

نسأل الله أن يبارك بداية حبريته ويمنحه القوة والصحة ليقود شعب الله المؤمن بروح الخدمة والتواضع.