رئيس الأساقفة شيفشوك يتحدث لصحيفة "أفينيري" عن لقائه مع البابا لاون الرابع عشر

أجرت صحيفة "أفينيري" الإيطالية مقابلة مع رئيس أساقفة كييف ورأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية سفيتوسلاف شيفشوك الذي لفت إلى أن المواطنين الأوكرانيين ينظرون إلى البابا لاون الرابع عشر على أنه بابا السلام، معربا عن قناعته بأن حبرية البابا بريفوست ستبني السلام.

قال الأسقف الأوكراني، الذي استقبله البابا في الفاتيكان يوم الخميس الفائت، إن لقاءه مع لاون الرابع عشر تزامن مع بداية المحادثات بشأن أوكرانيا في إسطنبول، وقد شاء البابا أن يجذب انتباه العالم نحو المأساة التي يعيشها الشعب الأوكراني، مضيفا أنه أراد أن يطلّع منه على أوضاع الأوكرانيين وكان مهتما في التعرف على معاناتهم.

وأشار شيفشوك إلى أنه قال للبابا إن الكنيسة في أوكرانيا تعيش وسط شعبها وتسعى إلى تضميد الجراح، وهي تمارس ما يُسمى برعوية الحداد، لأنه لا توجد عائلة اليوم في أوكرانيا لا تبكي على فقدان أحد من أفرادها، كالابن والزوج والأخ، ومن بينهم مفقودون لم يُعرف شيء عن مصيرهم. وختم سيادته بالقول إنه سلم البابا قائمة بأسماء خمسمائة مفقود تقريبا، وقد اطلع عليها لاون الرابع عشر ووعده بأنه سيبذل كل ما في وسعه لإقامة فسحات من الحوار ولوضع حد للحرب.