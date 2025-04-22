البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ينعي قداسة البابا فرنسيس

جاء على الموقع الإلكتروني لبطريركية السريان الكاثوليك نعى غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، قداسةَ البابا فرنسيس الذي رقد بالرب صباح إثنين القيامة ٢١ نيسان ٢٠٢٥، في مقرّ إقامته في الفاتيكان.

"رفع غبطته الصلاة إلى الله، باسم الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، سينودساً وإكليروساً ومؤمنين، في كلّ مكان، من أجل راحة نفس قداسته، سائلاً الرب يسوع "القيامة والحياة" أن يتغمّده بمراحمه الغزيرة، ويمتّعه بميراث الملكوت السماوي والسعادة الأبدية مع الأبرار والصدّيقين والرعاة الصالحين والوكلاء الأمناء، عدادَ خدمته الفاضلة ورعايته الأبوية وأعماله الجليلة للكنيسة والمؤمنين".

هذا وقد قدّم غبطته القداس صباح إثنين القيامة راحةً لنفس قداسته، وطلب من أصحاب السيادة الأساقفة والآباء الخوارنة والكهنة أن يذكروا قداسته في القداديس سائلين له الرحمة.