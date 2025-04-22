مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ينعي قداسة البابا فرنسيس

بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان

إثر إعلان خبر وفاة قداسة البابا فرنسيس نشر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بيانًا له جاء فيه تلقّينا بحزن عميق، نبأ انتقال قداسة البابا فرنسيس إلى حضن الآب السماوي، بعد حياةٍ كرسها بكليّتها للمسيح يسوع وللكنيسة، ناقلًا إليها فرح الإنجيل من خلال تعاليم ومسيرة راعوية امتدّت إلى المهمّشين والفقراء والمتألمين، وبانثًا فيها روح الانحناء نحو كل إنسان موجوع ومتألّم.

باسم صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وباسم أصحاب الغطبة البطاركة أعضاء مجلس الرئاسة: مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الانطاكي، ومار يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ومار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وأصحاب السيادة مطارنة الكنائس الكاثوليكية السامي احترامهم، وقدس الرؤساء العامين والإقليميين الجزيل احترامهم ، وحضرة الرئيسات العامات والإقليميات، الجزيل احترامهنّ، تدعو جميع الكنائس الكاثوليكيّة في لبنان - رعايا وأديار وكنائس - إلى قرع الأجراس يوم الدّفن. بعد تحديده رسميًّا من قبل الكرسيّ الرسوليَ، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا (بتوقيت بيروت)، حدادًا على راحة نفس قداسة البابا فرنسيس، ورفع الصلوات والتضرّعات على نيّته. كما نلتمس من كلّ كاهن كاثوليكي أن يقدّم قدّاسًا واحدًا لراحة نفس قداسته، وندعو كل مؤمن ومؤمنة، وكلّ منتسب إلى أخويّة أو حركة رسولية أو منظمة كاثوليكية إلى تلاوة المسبحة الوردية على هذه النيّة. رحم اللّٰه قداسة البابا فرنسيس، ومنحه الرّاحة الأبدية، وأرسل بروحه القدوس رأسًا جديدًا كنيسته، ليقود مسيرتها الأرضية بثباتٍ نحو ملكوت السماء.