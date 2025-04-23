البطريركية الكلدانية تنعي البابا فرنسيس

جاء على الموقع الإلكتروني لبطريركية الكلدان نعي غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، قداسةَ البابا فرنسيس الذي رقد بالرب صباح إثنين القيامة ٢١ نيسان ٢٠٢٥، في مقرّ إقامته في الفاتيكان، ونقرأ فيه:

"إنه خبر محزن ان يغادرنا هذا البابا العظيم بإنسانيته وانفتاحه ومحبته وروحانيته، فالعالم وسط كل هذه الحروب والموت والدمار كان بحاجة الى صوته الأبوي. ونحن في العراق لن ننسى أبداً زيارته (٥-٨ آذار ٢٠٢١). غادر عالمنا في عيد القيامة ويقيننا أنه في الملكوت". وطلب غبطته من الأساقفة والكهنة ذكره في القداس هذه الأيام. وقد دعا غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو من جميع أساقفة وكهنة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تلاوة هذه الصلاة أثناء احتفالاتهم بالقداس: أيُّها الربُّ الاله، يا خالقَ جميعِ البشر ومُحّبَهم، أنظر إلى خادمك البابا فرنسيس الذي انتقل اليك، تغمَّده برحمتك الواسعة، وامنحه الراحة الأبدية. نشكرك يا رب على خدمة البابا فرنسيس للكنيسة وللبشرية، بحسِّه الإنساني العميق، وانفتاحه وبساطته وتلقائيته، وروحانيته. مواقفه الصادقة من الأزمات وخاصة الحروب التي تقتل وتدمر في شرقنا وأوكرانيا، ودعواته المتكررة لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية. ليرقد بسلام وليشرق عليه نورك الأبوي الأبدي.