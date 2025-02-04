بحث

بحث

بحث

arالعربية
مقابلة مع مدير عام هيئة موقع المغطس في الأردن مقابلة مع مدير عام هيئة موقع المغطس في الأردن 
الكنيسة

مقابلة مع المهندس رستم مكجيان مدير عام هيئة موقع المغطس

استقبل فاتيكان نويز المدير عام لهيئة مويع الامغطس في الاردن تحدث فيها عن اهمية الموقع وتاريخيه والتحديات التي تواجه

أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مدير عام موقع المغطس في الأردن حدثنا فيها عن أهمية موقع المغطس الدينية والتاريخية و عن التطورات التي يشهدها الموقع، بما في ذلك أعمال الترميم والتوسعة وكما اعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الفاتيكان، مشيراً إلى الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للموقع لنستمع الى ما قاله:[ Audio Embed مقابلة مع مدير عام موقع المغطس في الأردن]

04 فبراير 2025, 14:58
قداس سانتا مارتا
قداس سانتا مارتا
التبشير الملائكي
التبشير الملائكي
مقابلات البابا
مقابلات البابا
مساهمتك من أجل رسالة كبيرة مساهمتك من أجل رسالة كبيرة