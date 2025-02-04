مقابلة مع المهندس رستم مكجيان مدير عام هيئة موقع المغطس

استقبل فاتيكان نويز المدير عام لهيئة مويع الامغطس في الاردن تحدث فيها عن اهمية الموقع وتاريخيه والتحديات التي تواجه

أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مدير عام موقع المغطس في الأردن حدثنا فيها عن أهمية موقع المغطس الدينية والتاريخية و عن التطورات التي يشهدها الموقع، بما في ذلك أعمال الترميم والتوسعة وكما اعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الفاتيكان، مشيراً إلى الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للموقع لنستمع الى ما قاله:[ Audio Embed مقابلة مع مدير عام موقع المغطس في الأردن]

