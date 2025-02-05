الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة

عقد المطارنة الموارنة صباح اليوم الأربعاء الخامس من شباط فبراير ٢٠٢٥ اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي:

1 يحمد الآباء الله على انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، والذي لاقى خطاب قسمه ترحيبًا حارًّا في المجتمعين اللبناني والدولي، وعلى تكليف القاضي نوّاف سلام تأليف وزارة العهد الأولى، والذي التزم بدوره بخطاب قسم الرئيس ووضع لعمله أسسًا من أهمها وحدة المعايير في التعاطي مع الأفرقاء كافة، وألّا تكون وزارات حكرًا على أحد. يتمنى الآباء على الرئيس المكلّف الالتزام بشكل صارم بما أعلنه وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والإتيان بفريقِ عملٍ إصلاحي متخصِّص ومتضامن قادر على الإنطلاق نحو إعادة بناء الدولة تبعًا لالتزامات لبنان العربية والدولية ولاحتياجات شعبه.

2 يبدي الآباء أسفهم وشجبهم الشديد لسوء تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في الجنوب، الذي يخلِّف مزيدًا من الدمار والضحايا والجرحى بين اللبنانيين، ويدعون المعنيين الدوليين إلى ممارسة الضغوط الكفيلة بتجاوب كل الفرقاء مع التقيد الدقيق بتنفيذ هذا الإتفاق، وبانسحاب إسرائيل، ويطالبون الدولة بنشر الجيش في كل المناطق اللبنانية، والسعي إلى تأمين الدعم الكافي لإعادة الإعمار فيتمكّن اللبنانيون المتضررون من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

3 يعرب الآباء عن قلقهم البالغ أمام الإنفلات الأمني الذي تشهده العاصمة والمناطق، سواء من خلال التحريك السياسي للشارع، وإطلاق النار عشوائيًا على الأحياء المدنية، أو عمليات السلب والنهب والقتل، وآخرها التي أودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بلدة بصاليم والشاب خليل خليل في بلدة فاريا. ويطالبون الأجهزة الأمنية المختصة والقضاء بالإجراءات الحازمة لردع المخالفين والمجرمين والاقتصاص منهم وترسيخ الأمن والأمان في المناطق اللبنانية كافة.

4 يراقب الآباء باستغراب ما يحدث عبر المعابر الحدودية اللبنانية – السورية غير الشرعية من تهريب مكشوف للبضائع، يزيد من الأضرار على الاقتصاد اللبناني النازف. ويناشدون السلطات في الجانبين التشدد في المراقبة ومنع تلك المخالفات، بما يصلح مقدِّمة لتحسين العلاقات بين البلدين.

5 بعد أن استمع الآباء الى عرض مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن القطاع الزراعي، أكدوا على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لزيادة الإستثمار في الأراضي الزراعية، والحد من بيعها، وإبقاء المزارع في أرضه وإسهامه في الإنماء المتوازن.

6 تحتفل الكنيسة المارونية يوم الأحد القادم بعيد شفيعها القديس مارون، وهو أيضًا عيد وطني يتمنى فيه الآباء بشفاعة هذا القديس أن يمن الله على لبنان والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، وعلى جميع اللبنانيين بالخير والبركات، كما يدعون أبناءهم وبناتهم الى التمثل بفضائل شفيعهم من إيمان راسخ ورجاء وطيد ومحبة صادقة، والى الاستعداد لهذا العيد بالصلاة والتقشف وعمل الخير.