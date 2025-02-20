نداء صلاة من أجل البابا فرنسيس

وجّه الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في الأرض المقدّسة، نداءً دعا فيه إلى لرفع الصلوات الحارة "إلى الله القدير من أجل راعي الكنيسة الجامعة، قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، الذي يواجه وعكة صحية ويحتاج إلى عون الرب وشفائه العاجل".

قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا: "إنّنا، كأسرة روحيّة واحدة، مدعوون لأن نقف معًا متحدين بالصلاة والتضرع، سائلين الرب، طبيب الأجساد والأرواح، أن يمنّ على قداسته بالصحة والقوة، ليواصل رسالته السامية في قيادة الكنيسة بروح الحكمة والمحبة. فلنقدم صلواتنا في القداديس، وفي بيوتنا، وفي قلوبنا، من أجل أن يحفظ الرب الحبر الأعظم البابا فرنسيس ويمده بالصحة والقوة، ليكمل قيادة ورعاية الكنيسة المقدسة بالحكمة والتواضع والمحبة".

وفيما يلي نص الصلاة من أجل البابا فرنسيس: أيها الآب الرحيم، لقد اخترت خادمك البابا فرنسيس ليقود كنيستك بالإيمان والمحبة. وفي هذه اللحظة التي يحتاج فيها إلى عونك، نتوجه إليك، أيها الطبيب الإلهي، ونتضرع أن تفيض عليه بنعمتك الشافية. امنحه القوة في جسده وعقله وروحه، ليواصل رسالته في قيادة شعبك بأمانة وثبات. وبشفاعة الطوباوية مريم العذراء، أم الكنيسة، نستودعه عنايتك الأبوية، واثقين بحكمتك ومشيئتك الإلهية. نسألك هذا باسم ابنك الحبيب، ربنا يسوع المسيح، الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس، إلهًا إلى دهر الدهور. آمين.