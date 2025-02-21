الكاردينال الراعي يتحدث عن السلام ودور الكنيسة في لبنان ويؤكد الصلاة من أجل تعافي البابا فرنسيس

السلام في الشرق الأوسط، نشاط الكنيسة في لبنان، الأعداد الكبيرة من اللاجئين في هذا البلد. كان هذا من بين ما تطرقت إليها مقابلة أجراها موقع فاتيكان نيوز مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أكد الصلاة المتواصلة من أجل صحة البابا فرنسيس.

أجرى صحفيو موقع فاتيكان نيوز المرافقون للكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة في زيارته لبنان مقابلة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وقد تم التطرق إلى مواضيع عديدة في طليعتها الوضع في لبنان والشرق الأوسط حيث أكد غبطة البطريرك أن السلام ممكن في هذه المنطقة رغم ما يطبعها من عنف، وتحدث في هذا السياق عن أن السلام يشمل كل الخير الذي يهبه الله للشعب وللأمم. وذكَّر نيافته هنا بالتسبيح مع ولادة يسوع: الـمَجدُ للهِ في العُلى! والسَّلامُ في الأَرضِ لِلنَّاسِ". على الكنيسة بالتالي وعلى المسيحية، حسبما واصل الكاردينال الراعي، بناء السلام.

تطرقت المقابلة أيضا إلى نشاط الكنيسة في لبنان فقال البطريرك الماروني إن الكنيسة تهتم في المقام الأول برسالتها الكنسية لكنها معنية أيضا بالبلد، بلبنان. وتوقف نيافته في هذا السياق عند كون لبنان بلدا مميزا يختلف عن البلدان الأخرى، فالكنيسة معترَف بها وتحظى بالاحترام من قِبل الحكومة وأيضا من وسائل الإعلام. وأشار الكاردينال الراعي إلى الفصل بين الدين والدولة وإلى أنه ليس هناك دين رسمي للدولة، لا المسيحية ولا الإسلام. وعاد نيافته إلى نشاط الكنيسة فقال إنها تقوم برسالتها الكنسية وأيضا على صعيد الأمة لا بمعنى التدخل بل تتعامل مع وتقيِّم الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ثم كانت الأعداد الكبيرة للاجئين في لبنان من القضايا الأخرى التي تطرقت إليها المقابلة حيث لفت البطريرك الماروني الأنظار إلى أن أعداد مَن يستضيفهم لبنان من اللاجئين السوريين تبلغ المليون ونصف مليون شخص هذا إلى جانب نصف مليون من الفلسطينيين، أي ما يشكل في مجموعه نصف عدد سكان هذا البلد. وتساءل نيافته هنا إن كان بإمكان أي بلد في العالم استضافة نصف عدد سكانه. وتحدث بالتالي عن التوجه إلى المجتمع الدولي وإلى سوريا من أجل عودة اللاجئين السوريين، ولكن وكي نكون عمليين، قال الكاردينال الراعي، فإن هذه العودة ستكون ممكنة في حال بدأت عملية إعادة بناء سوريا وهو ما نتمناه، أضاف نيافته. وبدون إعادة البناء هذه سيضطر اللاجؤون إلى البقاء في لبنان وهذا يشكل حملا اقتصاديا وسياسيا كبيرا. وأراد الكاردينال الراعي هنا تأكيد أن لبنان لم يتوقف أبدا عن استقبال اللاجئين ولم يغلق أبدا حدوده.

هذا وتجدر الإشارة إلى تأكيد الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة المتواصلة من أجل تعافي قداسة البابا فرنسيس، وتحدث نيافته عن صلاة فردية وجماعية للتضرع إلى الرب كي يشفي الأب الأقدس.