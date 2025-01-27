البطريرك الماروني: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل في البلاد والقيام بالإصلاحات الضرورية المنتظرة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد السادس والعشرين من كانون الثاني يناير في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي وألقى عظة أشار فيها إلى الاحتفال "بأحد كلمة الله"، وسلط الضوء على "أسبوع الكتاب المقدس" الذي يتمحور حول موضوع " الرجاء لا يخيّب" (روما ٥، ٥). وقال غبطته: "فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، من أجل العيش بمقتضيات سر المعمودية الذي أصبحنا به أبناء وبنات الله، وإخوة بعضنا لبعض".

ألقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عظة قال فيها "تحتفل الكنيسة اليوم "بأحد كلمة الله" وطيلة الأسبوع الطالع ابتداء من بعد ظهر اليوم "بأسبوع الكتاب المقدّس"، والاثنان متكاملان. فأرحّب بالمشاركين، مع تحية خاصة إلى الرابطة الكتابية في لبنان والشرق الأوسط". وأضاف غبطته أن "أحد كلمة الله" يتخذ مضمونه من إنجيل اليوم الذي يكلّمنا فيه الرب يسوع عن سر المعمودية الذي به "لبسنا المسيح" بحسب قول القديس بولس الرسول: "أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح، قد لبستم المسيح" (غل ٣: ٢٧). وتابع البطريرك الراعي مشيرا إلى أن "أسبوع الكتاب المقدّس" موضوعه كلمة بولس الرسول التي اختارها قداسة البابا فرنسيس للسنة المقدسة ٢٠٢٥ "الرجاء لا يخيّب" (روما ٥: ٥).

في عظته مترئسا قداس الأحد، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي " إن الشعب اللبناني وضع آماله وثقته بشخص رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام. وبخاصة في ما قاله فخامة الرئيس في خطاب القسم "بأنه يقوم مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة"، وما قاله دولة الرئيس بأنه يؤلّف الحكومة وفقًا لنص الدستور والطائف، حيث لا يوجد أي تكريس لوزارة باسم أي طائفة من الطوائف. فنحن نأمل أن يتم تجاوز هذه المسألة وفقًا للنصوص وروحها. ونأمل أن يتم فصل مسألة الميثاقية عن المحاصصة. فنقول نعم للميثاقية القائمة على المساواة بين المسلمين والمسيحيين في العيش المشترك ووظائف الفئة الأولى، وبذات الروح قدر الإمكان في ما دونها؛ ونقول: لا للمحاصصة بين الأحزاب والتكتلات النيابية لأنها تفتح الباب واسعًا أمام تدخّل السياسة بالإدارة، وتخلق برلمانًا مصغرًا تنتفي معه المساءلة والمحاسبة من قبل مجلس النواب، وتُنتهك القاعدة الدستورية بفصل السلطات. لقد آن الأوان لنثق بعضنا ببعض، ونعمل معًا على إصلاح الخلل في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضرورية المنتظرة".

وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي أمس الأحد السادس والعشرين من كانون الثاني يناير في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، من أجل العيش بمقتضيات سر المعمودية الذي أصبحنا به أبناء وبنات الله، وإخوة بعضنا لبعض".