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مقابلة مع السيد ناجي الصليبي مقابلة مع السيد ناجي الصليبي  
الكنيسة

مقابلة مع السيد ناجي الصليبي

مدير الشؤون المؤسساتية في جامعة بيت لحم يتحدث عن التحديات التي تواجه التربية وبناء السلام في أرض يسوع

في ظل التحولات السياسية والمجتمعية التي تشهدها الأرض المقدسة، تبقى جامعة بيت لحم منارة تربوية وثقافية تسهم في ترسيخ قيم السلام والرجاء .
وسط هذه الظروف ، أجرى موقع فاتيكان نويز مقابلة مع السيد ناجي الصليبي مدير الشؤون المؤسساتية في الجامعة لاتجلاء انعكاسات المستجدات السياسية بعد الاتفقايات الاخيرة بين اسرائيل وحماس على مدينة بيت لحم والجامعة . وقد تطرقنا خلال هذه القاء الى التحديات التي تواجه التربية وبناء السلام في أرض يسوع ،خاصة في ظل الاحتفال بيوبيل الرجاء ،وما يمكن ان تمثله هذه المناسبة من نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل . كما وجه السيد الصليبي رسالة خاصة لمستعمي وأصدقاء فاتيكان نيوز واذاعة الفاتيكان . لنسمتع ما قاله .

مقابلة مع السيد ناجي الصليبي
٣٠ يناير ٢٠٢٥, ١٢:٤٥
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