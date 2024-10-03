الكنيسة الكاثوليكية بمصر توجه دعوة للصلاةِ من أجلِ السّلام في العالم في ٦ و٧ تشرين الأول ٢٠٢٤

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تستجيب لدعوة البابا فرنسيس لتخصيص يوم ٧ تشرين الأول أكتوبر، للصلاة وصوم من أجل السلام في العالم

تلبيّة لدعوة قداسة البابا فرنسيس لتخصيص يوم ٧ تشرين الأول أكتوبر، للصلاة وصوم من أجل السلام في العالم وجه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر نداء لجميع المؤمنين جاء فيه أيها الأخوةُ والأخواتُ الأعزاء بركة وسلام الرّب معَكُم "إن الحربَ خسارةٌ وهزيمةٌ مؤكّدة للبشريّةِ كلها" هكذا يؤكدُ قداسَةُ البابا فرنسيس. وكم صارَ عالَمُ اليومِ، في أَمسّ الحاجة الي صُنّاعِ سّلام. ونحنُ إذ نُدينُ بشدةٍ هذه الحروبَ العَبثيّةَ وكلَّ أشكالِ العُنفِ، نُناشدُ كل أصحاب القرار وذوي الإرادةِ الصّالحةِ للسعي والعمل على تحقيقِ السّلام. وأَمامَ الأحداثِ المؤلمةِ التي يشهدُها العالمُ، وما يمرُّ به من صِراعاتٍ وحروبٍ، لا سيَّما في السودانِ والأراضي المقدّسةِ ولبنان ومنطقة الشّرق الأوسط وأوكرانيا، نشعرُ بمسؤوليتِنا الروحيّة، ونؤكِّدُ التزامنا ووحدَتنا مع نداءِ رؤساءِ الكنائسِ الكاثوليكيّة، ونشاركُهم الدّعوة للصلاة من أجل السّلام. لِذا تدعو الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ بمصرَ، جميعَ الرعايا والجماعاتِ الرهبانيّة إلى تخصيصِ نيات القدّاسات يوم الأحد الموافق ٦ تشرين الأول أكتوبر من أجل السّلام، وأنْ يكون يوم الإثنين ٧ تشرين الأول أكتوبر يومًا مكرّسًا للصومِ والصّلاةِ، وتنظيم أوقات صلاة تتضمّنُ السجودَ للقربانِ الأقدس وتلاوة المسبحة الورديّة. رافعين دعاءَنا من أجلِ أنْ يَنعمَ العالمُ بالسّلام وأنْ يُخفِّفَ الرّبُّ آلامَ وأحزانَ ضحايا الحروب. "يارب السلام أمطر علينا سلامك".