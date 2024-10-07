البطريرك الماروني: انتخاب رئيس للجمهورية لا يتحمل بعد اليوم أي تأخير

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد السادس من تشرين الأول أكتوبر في كنيسة المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وألقى عظة شدد فيها على انتخاب رئيس للجمهورية.

قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد في كنيسة المقر البطريركي الصيفي في الديمان "اليوم، مطلوب من المسؤولين السياسيين عندنا، على اختلاف مواقعهم، تناسي نقاط الخلاف، والتلاقي بروح المسؤولية التاريخية، والعمل بجدية على انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالثقة الداخلية والخارجية. فإن انتخابه أولوية في ظروفنا الحاضرة: لكي يبني الوحدة الوطنية الداخلية، ولكي يسهر على تنفيذ القرار 1701 ووقف النار، ولكي يتولّى المفاوضات بشأن نقاط البحث المطروحة، وبشأن موقع لبنان في محيطه، ولكي ينتظم معه مجلس النواب ومجلس الوزراء، ولكي يستعيد موقع لبنان في الأسرتين العربية والدولية، ولكي يرعى شؤون النازحين اللبنانيين الذين تجاوز عددهم المليون نسمة، ولكي يعمل مع سوريا والأسرة الدولية على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدتهم هناك. إن انتخاب رئيس للجمهورية لا يتحمّل بعد اليوم أي تأخير، أيًّا تكن الأسباب. فانتخابه يفوق كل اعتبار. إن عدم انتخابه لمدة سنتين كان بحد ذاته جرمًا من المجلس النيابي لأنه أدى إلى تفكك أوصال الدولة في ظرف دقيق للغاية. وإنّا من جديد نعزي عائلات ضحايا الحرب، ونرجو للجرحى الشفاء، وللمنكوبين العودة إلى ديارهم".

وفي ختام عظته مترئسا قداس الأحد، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات، من أجل توقّف الحرب في لبنان، وعودة اللاجئين إلى مناطقهم، وانتخاب رئيس للجمهورية، والتزام الحكومة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمبادرات الجماعية والإفرادية في تأمين المساعدات للعائلات النازحة من الجنوب وبيروت وبعلبك وسواها، ونلتمس من الله رحمته علينا وعلى شعبنا ووطننا لبنان الجريح".