مقابلة مع المطران يوحنا رفيق الورشا عشية إعلان قداسة "شهداء دمشق"

الكنيسة

مقابلة مع المطران يوحنا رفيق الورشا عشية إعلان قداسة "شهداء دمشق"

عُقد لقاء ظهر السبت في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي شارك فيه طالبو دعاوى تقديس الطوباويين الذين سيُرفعون إلى مجد المذابح قديسين يوم غد الأحد، ومن بينهم "شهداء دمشق"، لاسيما الأخوة المسابكيين الثلاثة، وهم أول علمانيين في الكنيسة المارونية يُعلنون قديسين.

خلال اللقاء أجرينا مقابلة مع المطران يوحنا رفيق الورشا، المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي في روما، الذي توقف عند أهمية هذا الحدث بالنسبة للكنيسة المارونية عموماً، وكنائس الشرق الأوسط بصورة عامة. لنستمع إلى قال مقابلة مع المطران يوحنا رفيق الورشا