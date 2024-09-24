الشرق الأوسط، بيتسابالا: وقف إطلاق النار بعيد المنال، ولكن السلام ممكن

في مداخلته في الطاولة المستديرة في روما "هل السلام ممكن؟ الأزمة في الشرق الأوسط"، يشرح بطريرك القدس للاتين كيف أن وقف إطلاق النار من الناحية السياسية بعيد المنال حاليًا. ومع ذلك، فإن هذه العملية ليست مستحيلة، ولكنها يجب أن تكون "ثمرة ثقافة" زُرعت أيضًا بدءًا من المدارس "من خلال خلق الفرص التي يمكنها إعادة بناء الثقة تدريجيًا".

علينا تخطّي سوء الفهم الذي يؤدي إلى الخلط بين كلمة "سلام" وكلمة "حل"، لكن لا يجب أن نفقد الثقة بإيجاد طرق "خلاقة" للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يبقى "غير مستحيلا". بهذه الكلمات أعرب بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، عن موقفه من الصراع الحساس في الشرق الأوسط في مداخلته في الطاولة المستديرة تحت عنوان "هل السلام ممكن؟ الأزمة في الشرق الأوسط"، والتي تمَّ تنظيمها كجزء من عيد القديس بيو في مزار سان سلفاتوري إن لاورو في روما، بحضور وزير الاقتصاد، جانكارلو جيورجيتي، ورئيس الحماية المدنية، فابيو شيشيليانو؛ وأدار اللقاء مدير تحرير وسائل إعلام الفاتيكان، أندريا تورنييلي، الذي بدأ مذكرًا بكلمات البابا فرنسيس لدى عودته من الزيارة الرسولية الطويلة إلى جنوب شرق آسيا وأوقيانيا، عندما أجاب على سؤال حول مسألة الحرب وقال في غزة إنه لا يرى خطوات لتحقيق السلام. وأشار تورنييلي أيضًا إلى التقارير التي تتحدث عن إنفاق أكثر من ٢ تريليون دولار في عام ٢٠٢٣ وحده على تصنيع الأسلحة، فضلاً عن تغيير في نموذج اللغة المستخدمة من قبل الجهات السياسية، التي لم يعد استخدام الأسلحة النووية بالنسبة لها من المحرمات.

"هل السلام ممكن؟" كانت الفكرة الرئيسية التي وجهت المحادثة. وقارن الوزير جيورجيتي الصور التي تصل من الشرق الأوسط بالتجارب التي تحمَّلها أيّوب في الكتاب المقدّس، وقال "إنَّ الصراع متكرر لدرجة أنه يبدو أبديا. لا يمكننا أن نصدق أن الحرب هي أمر لا مفر منه". "يجب على أصحاب النوايا الطيبة أن ينخرطوا في الحوار من أجل التعايش السلمي." وأضاف الوزير أن عواقب الصراع تمتد حتما إلى المجتمع الاقتصادي العالمي وديناميكياته السياسية.

بدأ بيتسابالا بحديث عن التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان. وقال: "إنَّ الجبهة الشمالية كانت دائما ساخنة، وليس أمرًا جديدا أن تكون هناك توترات، ولكن بهذا الشكل يعود الأمر إلى عام ٢٠٠٦، عندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان". وقال الكاردينال إنه مع اندلاع الصراع، كثف حزب الله هجماته على إسرائيل، متحدثا عن العمليات التي استمرت "بطريقة خاضعة للرقابة إلى حد ما حتى أيام قليلة مضت". المرحلة الجديدة "ذات الكثافة الأكبر، والتي بدأت حتى قبل ما يسمى بعملية النداء"، هي ما ذكرته الأخبار الأخيرة. إطلاق الصواريخ من لبنان يصل إلى حيفا والرد الإسرائيلي. وتابع بطريرك القدس للاتين يقول: "من الصعب جداً أن نفهم ما هي النوايا الحقيقية للبعض، هناك اتهامات متبادلة، وإعلانات كثيرة، ومن الصعب فهم ما هو حقيقي وما هو غير ذلك. لكن الحقيقة هي أن هناك، من جانب كليهما وبطرق مختلفة، نية لإعطاء نوع من "الدرس" للآخر، من أجل تهدئة السكان".

وعلى جبهة الضفة الغربية، تتواصل الاشتباكات وتتسبب في توترات "شديدة". وشدد بيتسابالا على أن شعور "الكراهية" الذي نشأ في أعقاب الهجمات لا يساعد عملية السلام، بل يجعل الوضع "متفجرا" باستمرار. ليست "غزة الثانية"، لكنها لا تزال مسرحاً لوضع صعب. لكن مئات المسيحيين في القطاع يعيشون في وضع "متميز" إلى حد ما، إذ يخيمون في الكنائس. لديهم مطبخ مشترك حيث يتم إعداد الطعام "مرتين في الأسبوع"، للوجبات التي يتم تعويضها جزئيًا من خلال المساعدات الإنسانية التي تتمكن من الوصول. ومع ذلك، أشار الكاردينال إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بأوجه القصور فيما يتعلق بالنظافة، فضلاً عن خطر الإصابة بأمراض مثل شلل الأطفال. وعلى جبهة التفاوض، قال بيتسابالا: "إنها موجودة منذ فترة طويلة: وهي مع مصر وقطر والولايات المتحدة. لكنها لا تعمل. يبدو دائمًا أننا قريبون من الحل لكننا لا نصل إلى السلام أبدًا". ومع ذلك، بحسب الكاردينال، لا يزال من الضروري مواصلة "العمل": "أي شيء يمكنه أن يحمل قدرًا ضئيلاً من الثقة يكون شيء عظيم".

وفي إشارة إلى هجمات ٧ تشرين الأول أكتوبر، التي تقترب من الذكرى السنوية الأولى على حدوثها، أشار بطريرك القدس للاتين إلى ذلك اليوم المأساوي كحدث "غير متوقع"، جاء في الوقت الذي بدا فيه أن الوضع في الشرق الأوسط على وشك الاستقرار. وقال إن الشعب الإسرائيلي لا يزال "داخل" تلك الأحداث المأساوية: "ما زلنا في مرحلة ذروة الصراع، لكننا بحاجة إلى إعادة التفكير في اللغة والمعايير ووجهات النظر". وفيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار، قال الكاردينال بيتسابالا، لا يجب أن نخلط بين "كلمة سلام وكلمة حل"، "بهذه المصطلحات، ليس من المنطقي الحديث عن ذلك. في هذه اللحظة في إسرائيل يريدون الفوز والسلام في هذه اللحظة ليس نصراً. وهذا هو أحد أكبر حالات سوء الفهم وليس فقط في الأرض المقدسة".

ومع ذلك، يبقى السلام ممكن دائمًا، "لأنه خيار". وتطرق الكاردينال إلى الموضوع بعمق، موضحا كيف "لا يوجد سلام سياسي مع اتفاق الطرفين. ولكن هذا لا يعني أنه مستحيل. إنَّ المؤسسات مشلولة في الوقت الراهن، والدبلوماسية غير قادرة على أن يكون لها تأثير حاسم على الصراع. ومع ذلك، فإن المجتمع لا يتكون من المؤسسات فحسب، بل يتكون أيضًا من حقائق أخرى". ولاسيما تلك العاملة في مجال العمل التطوعي، الحاضرة عبر قنوات عديدة في الأرض المقدسة، ويمكن العمل معها. وإذا كنتُ قد تعلمتُ شيئًا هذا العام فهو أنه عليك أن تُعدَّ السلام. وشدد على أنه ثمرة الثقافة ويجب إعداده في المدارس، من الأسفل، وخلق الفرص التي يمكنها إعادة بناء الثقة تدريجياً.

وأشار تورنييلي إلى أنه "يمكن إعادة بناء المدن"، ولكن من الأصعب "القضاء على الكراهية التي نشأت لدى الأطفال والأجيال الجديدة". وفي إطار هذه العملية على وجه التحديد، سيكون الحوار بين الأديان حاسما، وهو ما لا يعني بالضرورة أن نحب بعضنا البعض" وإنما إيجاد حلول للعيش جنبًا إلى جنب. "ستكون هناك حاجة إلى شهود، لأن الأشياء لا تتغير من تلقاء نفسها، وربما حتى إلى الشجاعة لمواجهة الوحدة أحيانًا". لذلك، تم تخصيص جزء من المحادثة لكلمة "المغفرة"، التي "ليس من السهل الحديث عنها الآن. على المستوى الشخصي هناك شهادات رائعة عن المغفرة، ولكن على المستوى العام هناك حاجة إلى ديناميكيات مختلفة. إنها مواضيع معقدة وصعبة، لكنها تتطلب شهودًا قادرين على طرح هذه المواقف في التفكير العام. وينبغي علينا نحن المسيحيين، بهذا المعنى، أن نكون مُجهزين. حتى لو كان عددنا قليلًا، يجب أن نكون قادرين على النظر إلى ما هو أبعد".

في الختام، تمَّ التركيز على اللغة المستخدمة في مثل هذه السياقات الحساسة والمبسطة في كثير من الأحيان. حتى خلف لوحة المفاتيح، يتم استخدام "كلمات قاسية جدًا". وبهذا المعنى، تم التذكير بكلمات الأب تونينو بيلو التي لا تنسى: "تبدأ الحرب عندما يتلاشى وجه الآخر".