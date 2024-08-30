رئيس أساقفة جاكارتا يحثّ المؤمنين على النظر إلى زيارة البابا كمنارة رجاء من أجل تعزيز علاقات طيبة بين أتباع الديانات

قبل أيام معدودة على وصول الحبر الأعظم إلى جاكرتا عقد نيافته مؤتمراً صحفياً حثّ فيه المؤمنين على النظر إلى هذه الزيارة كمنارة رجاء من أجل تعزيز علاقات طيبة بين أتباع مختلف الديانات. وشاء أن يتوقف عند الزيارة الذي سيقوم بها فرنسيس إلى مسجد الاستقلال المقابل لكاتدرائية جاكرتا، لافتا إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء نفق تحت الأرض يجمع بين هذين الصرحين كعلامة للصداقة بين المسيحيين والمسلمين. وأشار إلى أن إمام المسجد والبابا سيوقعان على وثيقة مشتركة مستلهمة من إعلان أبو ظبي حول الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك.

وأكد الكاردينال سوهاريو أن اللقاء المرتقب سيعكس بوضوح التناغم الاجتماعي مع العالم الإسلامي والذي طالما بحث عنه البابا فرنسيس، مشيرا إلى أن المسلمين في إندونيسيا يؤيدون هذه الرسالة بقوة. وقد تم للمناسبة إصدار كتاب شاء من خلاله عدد من القادة الدينيين المسلمين أن يكرموا الحبر الأعظم.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الأساقفة المطران سوبيانتو الذي شكر السلطات المحلية والمتطوعين على الجهود المبذولة لتتم زيارة البابا على أكمل وجه.