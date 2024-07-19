بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية يشجع الشبان على أن يعكسوا نور المسيح

التقى المشاركون في اللقاء مع بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية إبراهيم إسحق سيدراك الذي شجع الشبان والفتيان على أن يكونوا دوماً مرسلين في كل ظرف ومكان من خلال القيام ببعض الأفعال البسيطة وقال لهم غبطته: إن كل واحد مدعو لأن يعكس نور المسيح تجاه الجميع، وباستطاعتنا أن نفعل ذلك من خلال كل نشاطاتنا وأعمالنا، كما لا بد أن نتعرف على المسيح الموجود في الأشخاص المحيطين بنا، وهكذا نقوم بنقل الرسالة المسيحية.

وقد تخلل اللقاء قداس إلهي، بالإضافة إلى عرضٍ للنشاطات الإرسالية التي يمكن أن يقوم بها الشبان والشابات في مصر. وقد خضع المشاركون أيضا لدورة من التعليم المسيحي حول الأفخارستية، التي تشكل غذاء الرسالة المسيحية.