ቅድስት መንበር፡ ለታዳጊ አገሮች የዕዳ እፎይታ ማድረግ ‘ሥነ ምግባራዊ ኃላፊነት ነው" ማለቷ ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት የቅድስት መንበር ቋሚ ታዛቢ ሊቀ ጳጳስ ጋብሪኤሌ ካቺያ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዘላቂ ልማት ግቦች አተገባበር ላይ በሁለት የተባበሩት መንግሥታት መድረኮች ላይ ንግግር አድርገዋል።
የአለም አቀፉ ማህበረሰብ "የሞራል እና የፖለቲካ ሃላፊነት" የተሸከመው ሀገራቱ ዘላቂ ልማት እንዲያስመዘግቡ መሆኑን ሊቀ ጳጳሱ አረጋግጠዋል።
በሐምሌ 9/2017 ዓ.ም በኒውዮርክ በሁለት መድረኮች ላይ ባደረጉት ንግግሮች በተለይም በትናንሽ ደሴት ታዳጊ ሀገራት፣ የአፍሪካ ሀገራት እና ታዳጊ ሀገራት ላይ ትኩረት አድርጓል።
ሊቀ ጳጳስ ካቺያ “የድህነት ዘላቂ እና የተስፋፋው እውነታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ማሰቃየቱን ቀጥሏል፣ ቁሳዊ ደህንነትን በማስፋፋት እና አምላክ የሰጣቸውን ክብራቸውን በማጉደል ሰብዓዊ እድገታቸውን እየተገታ ነው" ያሉት ሊቀ ጳጳስ ካቺያ አክለውም ቅድስት መንበር ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ድህነትን ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መቀጠል እንዳለበት አጥብቃ ታምናለች፣ ይህም “የሥነ ምግባራዊ አስፈላጊነት” እና ኢኮኖሚያዊ ልምምድ ነው ሲሉ ገልጠዋል።
ብዙ ታዳጊ አገሮች ሊቋቋሙት የማይችሉት አገራዊ ዕዳዎችን የመክፈል ሸክም በመታገል ላይ ይገኛሉ ያሉት ሊቀ ጳጳስ ካቺያ፣ 3.4 ቢሊዮን ሰዎች የሚኖሩት ለጤና አጠባበቅና ለትምህርት ተቋማት ከሚያወጡት ወጪ በላይ ለወለድ ክፍያ የሚያወጡ አገሮች ውስጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
“የዕዳ እፎይታ መስጠት ልግስና አይደለም፣ ነገር ግን አገሮች ወደ አጠቃላይ ልማት ኢንቨስት ለማድረግ የሚያስፈልጋቸውን የገንዘብ አያያዝ እፎይታ ለመፍጠር አስፈላጊ እርምጃ ነው” ብለዋል።
ሊቀ ጳጳስ ካቺያ ስለዚህ "አፋጣኝ የዕዳ እፎይታ መስጠት፣ መሰረዝን፣ እና የዕዳ መዋቅርን ማስተካከል ጨምሮ" እንዲሁም ዘላቂነት ካለው የዕዳ ደረጃዎች ጋር ለሚታገሉ አገሮች ዕርዳታ እንዲያገኙ ጥሪ አቅርበዋል።
በትናንሽ ደሴቶች ታዳጊ ሀገራት ላይ በማተኮር፣ የዕዳ ሸክማቸው የተባበሩት መንግስታት እ.አ.አ የ2030 ዓ.ም የዘላቂ ልማት ግቦችን እንዳያሳካ ትልቅ እንቅፋት ሆኖ እንደሚቀጥል ተናግሯል።
ከእነዚህ አገሮች ውስጥ 40 በመቶው የሚሆኑት በብድር ችግር ውስጥ ናቸው፣ እናም በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ላይ ከሚደርሰው የስነ-ምህዳር ዕዳ እና የአካባቢ አደጋዎች ተዳምሮ ከባድ ሸክም ይሸከማሉ።
ሊቀ ጳጳስ ካቺያ “የዕዳ እፎይታ ብቻውን መድኃኒት አይደለም” ብለዋል። "ነገር ግን [ትንንሽ ደሴቶች በማደግ ላይ ያሉ ግዛቶች] እንደ መሠረተ ልማት፣ የአየር ንብረት ለውጥን መላመድ፣ የጤና ስርዓት እና ትምህርት ባሉ አስፈላጊ ምሰሶዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚያስችል ለበጀት ቦታ መስጠት የእድገት እድሎችን የመቀየር አቅም አለው።
በማጠቃለያም በተባበሩት መንግስታት የቅድስት መንበር ተወካይ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን የዕዳ ቀውስ ለመቅረፍ አዲስ አስቸኳይ ጥሪ አቅርበዋል።
“ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ በብርቱ እንደተናገሩት፣ በዚህ ዓመት በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እየተከበረ ያለው የኢዮቤልዩ በዓል፣ ‘ለግልና ለሲቪል ዕርቅ መንገድ እንዲሆን ያለ አግባብ የተከማቸ ሀብት እንዲመለስና እንዲከፋፈል ይጠይቃሉ’ ብለዋል።