ካርዲናል ፓሮሊን በኖቬና መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ‘ምህረት ወደ እምነት ልብ ያስገባናል’ ማለታቸው ተገለጸ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ባለፈው ሣምንት ሰኞ ማለዳ ሚያዝያ 13/2017 ዓ.ም ከዚህ አለም ድካም በሞት መለየታቸው እና ባለፈው ቅዳሜ ሚያዝያ 18/2017 ዓ.ም ሥርዓተ ቀብራቸው በርካታ የአገር መሪዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ የአገራት ልዑካን እና ከ250ሺ በላይ መዕመናን በተገኙበት በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ የፍትአት መስዋዕተ ቅዳሴ ተደርግሎላቸው አስክሬናቸው በሮም ከተማ በሚገኘው የማርያም ሜጀር የጳጳስ ባዚሊካ ውስጥ በክብር አርፏል፣ ይህ ትላንትና የተደረገው መስዋዕተ ቅዳሴ ለቅዱስነታቸው ከታቀደው የኖኖቬና ቅዳሴ (ዘጠኝ ቅዳሴ) ሁለተኛው መሆኑም ይታወቃል።
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች የቫቲካን ዋና ጸኃፊ የሆኑት ካርዲናል ፒዬትሮ ፓሮሊን በወቅቱ ባሳረጉት መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ያደረጉትን ስብከት ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰንድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ
ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ከላይኛው ክፍል ውስጥ ሆነው በሮቹን ተዘግተው በፍርሀት ተቀምተው ሳሉ ታይቷቸዋል (ዮሐ 20፡19)። የተከተሉት መምህርና እረኛ ሁሉንም ነገር ትቶ በመስቀል ላይ ተቸንክረዋልና አእምሮአቸው ታወከ ልባቸውም ሐዘነ። አስከፊ ነገር አጋጥሟቸዋል እና የወላጅ አልባነት፣ ብቸኝነት፣ የመጥፋት፣ ስጋት እና ረዳት እንደሌላቸው ተሰማቸው።
በእዚህ እሁድ የተነበበልን ቅዱስ ወንጌል የሚሰጠን የመክፈቻ ምስል የሁላችንን፣ የቤተክርስቲያኗን እና የመላው አለምን የአእምሮ ሁኔታ በሚገባ ሊወክል ይችላል። ጌታ ለህዝቡ የሰጠው እረኛ የቀድሞ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ምድራዊ ሕይወታቸው አብቅቶ ጥለውን ሄደዋል። በኢየሱስ ሞት ምክንያት ሐዋርያቱ እንዳዘኑት ሁሉ በእርሳቸው መሞት የተሰማን ሐዘን፣ እኛን የሚያጠቃን የሐዘን ስሜት፣ በልባችን ውስጥ የሚሰማን ግርግር፣ ግራ የተጋባ ስሜት አለ።
ሆኖም ወንጌሉ በትክክል በእነዚህ የጨለማ ጊዜያት ጌታ በትንሣኤ ብርሃን ወደ እኛ የሚመጣበት፣ ልባችንን ለማብራት እንደሆነ ይነግረናል። የቀድሞ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከተመረጡበት ጊዜ ጀምሮ ይህንን አስታውሰው ብዙ ጊዜም ደጋግመው ነግረውናል፣ በወንጌል መአከል ላይ በማስቀመጥ በላቲን ቋንቋ "Evangelii Gaudium" (የወንጌል ደስታ) በተሰኘው ጳጳሳዊ መልእክታቸው ላይ እንደጻፉት፣ “ኢየሱስን የሚያገኙት ሁሉ ልብና ሕይወት የሚሞላ፣ የደኅንነቱን ስጦታ የሚቀበሉ ከኃጢአት፣ ከሐዘን፣ ከውስጥ ባዶነትና ከብቸኝነት ነፃ ወጥተዋል" ሲሉ ገልጸዋል።
በዚህ የፈተናና የሐዘን ጊዜ የሚያቆየን የፋሲካ ደስታ ዛሬ በዚህ አደባባይ ሊዳሰስ የሚችል ነገር ነው፤ ከመላው ዓለም የኢዮቤልዩ በዓልን ለማክበር የመጡ ውድ ልጆች እና ወጣቶች በፊታችሁ ላይ ከምንም በላይ ተጽፎ ታያላችሁ። ከብዙ ቦታዎች መጥተዋል፡ ከሁሉም የኢጣሊያ ሀገረ ስብከቶች፣ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ እስከ ላቲን አሜሪካ፣ ከአፍሪካ እስከ እስያ፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች… ስለዚህ ከእርሶ ጋር፣ መላው አለም በእውነት አለ!
ልዩ ሰላምታዬን ለእናተ አቀርባለሁ፣ የቤተክርስቲያንን እቅፍ እና የጳጳስ ፍራንችስኮ ፍቅር እንዲሰማችሁ በመንፈስ እንዲገናኟችሁ፣ ዓይኖቻችሁን እንዲመለከቱ፣ እና በመካከላችሁ አልፈው ሰላምታ እንዲሰጧችሁ እመኛለሁ።
እንድትጋፈጡ ከተጠራችሁባቸው በርካታ ፈተናዎች አንፃር - እንደማስበው፣ እንደ እኔ እንደማስበው፣ የእኛን ዘመን በተለየ መንገድ የሚገልጹት ቴክኖሎጂ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ - የኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ባለው እውነተኛ ተስፋ ሕይወታችሁን መመገብን ፈጽሞ አትርሱ። ከእሱ ጋር ምንም ነገር በጣም ጥሩ ወይም በጣም አስቸጋሪ አይሆንም! ከእሱ ጋር ብቻችሁን አትሆኑም፣ ወይም ብቻችሁን አይተዋችሁም፣ በአስከፊው ጊዜም ቢሆን! እሱ ባላችሁበት ሥፍራ ሊገናኛችሁ፣ እንድትኖሩ ድፍረት ሊሰጣችሁ፣ ልምዶቻችሁን፣ ሐሳቦቻችሁን፣ ስጦታዎቻችሁን እና ህልሞቻችሁን ለመካፈል ይመጣል። በህይወትህ ወደፊት በምትሄዱበት ጊዜ ለጋስ፣ ታማኝ እና ኃላፊነት የሚሰማችሁ እንድትሆኑ ለመርዳት በቅርብም ሆነ በሩቅ፣ የምትወዱት ወንድም እና እህት፣ ብዙ የምትሰጡት እና ብዙ የምትቀበሉበት ፊት ለፊት ወደ እናንተ ይመጣል። በሕይወት ውስጥ በጣም ዋጋ ያለውን ነገር እንድትገነዘቡ ሊረዳችሁ ይፈልጋል፡ ሁሉንም ነገር የሚያጠቃልል እና ሁሉንም ነገር ተስፋ የሚያደርግ ፍቅር (1 ቆሮ. 13፡7) ይሰጣችኋል።
ዛሬ በፋሲካ ሁለተኛ እሁድ በላቲን ቋንቋ (Dominica in Albis) የመለኮታዊ ምህረትን በዓል እናከብራለን። የቀድሞ ጳጳስ ፍራንችስኮን አስተምህሮ እና ኃይለኛውን ሐዋርያዊ እንቅስቃሴን የገለጹትን ከውስጣችን እና ከስሌታችን በላይ የሆነው የአብ ምሕረት ነው። እንዲሁም የእግዚአብሔርን ምሕረት ለማወጅ እና ለሁሉም ለማካፈል ያለው ጉጉት - የምሥራች ማወጅ፣ ወንጌላዊነት - የጵጵስናቸው ዘመን ዋና ጭብጥ ነበር። “ምሕረት” የእግዚአብሔር ስም እንደሆነ አስታውሰውናል፣ ስለዚህም ማንም ሰው እኛን ሊያስነሳን እና አዲስ ሰዎች ሊያደርገን በሚፈልገው የምህረት ፍቅሩ ላይ ገደብ ማድረግ አይችልም።
የቀድሞ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ብዙ አጥብቀው የጠየቁትን መርህ እንደ ውድ ሀብት መቀበል አስፈላጊ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እየታየ ያለው ለእርሳቸው ያለን ፍቅር ለጊዜው ስሜት ብቻ ሆኖ መቅረት የለበትም። ውርሳቸውን ተቀብለን የሕይወታችን አካል ልናደርገው ይገባናል፣ እራሳችንን ለእግዚአብሔር ምሕረት ክፍት አድርገን እርስ በርሳችን ምሕረት ማድረግ አለብን። ምሕረት ወደ እምነት ልብ ይመልሰናል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት እና ቤተ ክርስቲያን መሆናችንን እንደ ሰው ወይም ዓለማዊ ምድቦች መተርጎም እንደሌለብን ያሳስቡናል። የወንጌል ምሥራች ከሁሉ በፊት ምንም ብንሆን ለእያንዳንዳችን ሩኅሩኅ እና ማሐሪ በሆነው አምላክ መወደድን ማግኘት ነው። ሕይወታችን በምሕረት የተሸመነ መሆኑንም ያስታውሰናል፡ ከውድቀታችን በኋላ ተመልሰን ወደ ፊት መመልከታችን ያለ ገደብ የሚወደንና ይቅር የሚለን ካለን ብቻ ነው። ስለዚህ ግንኙነታችንን በስሌት መስፈርት መሰረት ለመኖር ወይም በራስ ወዳድነት መታወር ሳይሆን ከሌሎች ጋር ለመነጋገር ራሳችንን በመክፈት በመንገድ ላይ የምናገኛቸውን በመቀበል እና ድክመቶቻቸውን እና ስህተቶቻቸውን ይቅር ለማለት በቁርጠኝነት ተጠርተናል። ምህረት ብቻ ይፈውሳል እና አዲስ ዓለም ይፈጥራል፣ ያለመተማመንን፣ የጥላቻ እና የአመፅ እሳትን ያጠፋል፣ ይህ የጳጳስ ፍራንችስኮስ ታላቅ ትምህርት ነው።
ኢየሱስ ይህን የእግዚአብሔርን መሐሪ ፊት በስብከቱና በሚያደርጋቸው ሥራዎች አሳይቶናል። ከዚህም በተጨማሪ፣ እንደሰማነው፣ ከትንሣኤ በኋላ ወደ ላይኛው ክፍል ውስጥ ራሱን ባቀረበ ጊዜ፣ የሰላም ስጦታ አቅርቧል፡- “እናተ የሰዎችን ኀጢአያት ይቅር ብትሉ ይቅር ይባልላቸኋል፣ እናተ የሰዎችን ኅጢአት ይቅር ባትሉ ግን ይቅር አይባልላቸውም" (ዮሐ 20፡23)። ስለዚህ፣ የተነሣው ጌታ ደቀ መዛሙርቱን፣ ቤተክርስቲያኑን፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር እና ይቅርታ ለመቀበል ፈቃደኛ ለሆኑ ለሰው ልጆች የምሕረት መሣሪያ እንዲሆኑ ይመራቸዋል። ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ለቆሰሉት እና የምሕረት መድኅኒት በሆነ ቅባት የሚፈውስ ቤተክርስቲያን አንጸባራቂ ምስክር ነበሩ። ከሌላው እውቅና ውጭ ሰላም ሊኖር እንደማይችል፣ ለደካሞች ትኩረት ካልሰጠ እና ከሁሉም በላይ ደግሞ እርስ በርሳችን ይቅር መባባልን ካልተማርን ሰላም ሊኖር እንደማይችል አስገንዝበውናል፣ እርስ በርሳችንም እግዚአብሔር ያሳየንን ዓይነት ምሕረት እንድናሳይ ተጠርተናል።
ወንድሞች እና እህቶች፣ በትክክል በመለኮታዊ ምህረት እሁድ ተወዳጁን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በፍቅር እናስታውሳለን። በእርግጥ እንደዚህ ያሉ ትዝታዎች በተለይ በቫቲካን ግዛት ሰራተኞች እና ምዕመናን መካከል ጎልቶ ይታያል፣ ከእነዚህም መካከል ብዙዎቹ እዚህ ይገኛሉ፣ እናም በየቀኑ ለሚያደርጉት አገልግሎት ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ለእናንተ፣ ለሁላችንም፣ ለመላው አለም፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እቅፋቸውን ከገነት ሆነው ወደኛ ይልካሉ።
እራሳችንን በአደራ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንሰጣታለን፣ በቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መቀበርን እርሳቸው መረጡ። እርሷ ትጠብቀን፣ በአማላጅነቷ ቤተ ክርስቲያንን ትጠብቅ፣ በሰላምና በወንድማማችነት የሰው ልጆችን ጉዞ ትደግፋለች። አሜን።