የር.ሊ.ጳ. ቤት ሰባኪ የሆኑት አባ ሮቤርቶ ዳግም መወለድ በሚል ጭብጥ ዙሪያ ላይ አስተንትኖ አደረጉ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
የድነት መንገድ በኢየሱስ እና በኒቆዲሞስ መካከል በነበረው ውይይት በዮሐንስ ወንጌል እንደተገለጸው እንደ መንፈሳዊ ዳግም መወለድ ተገልጧል። ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማየት አንድ ሰው “ከላይ መወለድ አለበት” ሲል ኒቆዲሞስን ግራ የሚያጋባ እና ጥልቅ እና ሥር ነቀል ለውጥ አስፈላጊ መሆኑን የሚያጎላ ነው። ይህ ለውጥ ቀላል አይደለም፣ እናም ብዙ ጊዜ ፍርሃትን ያነሳሳል፣ ምክንያቱም በእርግጠኝነት እና ሥር የሰደዱ ልማዶችን መተው ያስፈልገዋልና።
ኢየሱስ ይህ ዳግመኛ መወለድ በውሃ እና በመንፈስ እንደሚከሰት ገልጿል—በባዮሎጂካዊ ወይም ስነ-ሰብዕዓዊ በሆነ መልኩ ወደ ልጅነት መመለስ ሳይሆን ለመንፈስ ድርጊት አዲስ ግልጽነትን ማሳየት መቻል ነው። ብዙዎች ለውጥን ይፈራሉ፣ እና ካለፉት ልምምዶች ጋር ይጣበቃሉ፣ ነገር ግን እውነተኛ ዳግም መወለድ በእግዚአብሄር መታመን እና እራስን ወደማይታወቅ አድማስ እንዲመራ መፍቀድን ያካትታል። ይህ ጉዞ ሕዝቡ ሞትን ፈርተው ድኅነትን ያገኙበትን ምድረ በዳ የእስራኤልን ዘጸአት ያስታውሳል። ዛሬ የድኅነት ምልክት ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከፍ ከፍ ብሏል።
ጥምቀት ይህንን አዲስ ሕይወት ያመለክታል—እንደ ፈጣን እና የሚታይ ለውጥ ሳይሆን የለውጥ ጉዞ መጀመሪያ። ነገር ግን፣ በታሪክ ዘመናት ሁሉ፣ የጥምቀት ውጤታማነት ተዳክሟል፣ ብዙ ጊዜ ከእውቀት የእምነት ምርጫ ይልቅ ባህላዊ ሥርዓት እየሆነ ነው። ይህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ቀውስ አስከትሏል፣ በዚህም የክርስትና ሕይወት ለብዙዎች የራቀ እና ረቂቅ የሚመስል ነው።
ኢየሱስ ሥር ነቀል ምርጫ እንዲደረግ ጠይቋል፡ ከእርሱ ጋር ያለውን ግንኙነት ከየትኛውም ማሰሪያ በላይ ማድረግ—ሌሎችን መውደድን እንደ ውድቅ አድርጎ ሳይሆን እውነተኛ ሕይወት በእግዚአብሔር ብቻ እንደሚገኝ ማወቅ ነው። ይህ በባዮሎጂያዊ እና በስነ-ልቦናዊ ስሜት ውስጥ አንዳችን ለአንዳችን "ህይወትን ለማጣት" ድፍረትን ይጠይቃል፣ በዘለአለማዊው ልኬት ውስጥ እንደገና ለማግኘት ማለት ነው።
በመጨረሻም፣ ኢየሱስ የመውለድ ዘይቤን ተጠቅሞ መንፈሳዊ ዳግመኛ መወለድ የሚያሠቃይ፣ ነገር ግን አስፈላጊ ምንባብ እንደሆነ ለማስረዳት ነው። እያንዳንዱ ሰው የዘላለም ሕይወትን ሙላት ለመቀበል ከራሱ "ማኅፀን" እንዲወጣ ተጠርቷል። ቅዱስ ፍራንችስኮስ በክርስቶስ አዲስ ሕይወትን ለመቀበል ሁሉንም ደህንነትን የተወ ሰው ምሳሌ ነው።
በስተመጨረሻ፣ እውነተኛ ዳግም መወለድ ቅዠት አይደለም፣ ነገር ግን በመንፈስ ለመለወጥ ለፈቀዱት፣ የዘላለምን ተስፋ በአሁኑ ጊዜ ለሚኖሩ ሰዎች ተደራሽ የሆነ እውነታ ነው።