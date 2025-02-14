ቅድስት መንበር ማህበራዊ አንድነትን ለማራመድ የቤተሰብ መመስረትን ታበረታታልች
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
የቅድስት መንበር ቋሚ ታዛቢ ሊቀ ጳጳስ ገብርኤሌ ካቺያ የካቲት 6/2017 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የማህበራዊ ልማት ኮሚሽን 63ኛ ጉባኤ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ቤተሰቡ በህብረተሰቡ ውስጥ የድጋፍና የአንድነት ምሰሶ ሆኖ እንደሚሰራ አመልክተዋል።
ስብሰባው ‘አንድነትን ማጠናከር፣ ማህበራዊ መደማመጥ እና ማህበራዊ ትስስርን ማጠናከር የኮፐንሃገን የማህበራዊ ልማት መግለጫ እና የአለም የማህበራዊ ልማት ጉባኤ የድርጊት መርሃ ግብር ቃል መግባቶችን ለማፋጠን እንዲሁም እ.አ.አ የ2030 ዓ.ም የዘላቂ ልማት አጀንዳ ትግበራ’ በሚል መሪ ቃል ተካሂዷል።
ሊቀ ጳጳስ ካቺያ “በእያንዳንዱ ጭብጥ ላይ ያለው ልብ ቤተሰቡ ነው” ብለዋል። "ቤተሰብ "የሰው ልጅ ጥልቅ የሆነ ትምህርት ቤት ነው… እና የፍቅር እና የወንድማማችነት ፣ የመተሳሰብ እና የመጋራት ለሌሎች የመተሳሰብ እሴቶች የሚተላለፉበት እና የመጀመሪያ ቦታ ነው ብለዋል።
ሊቀ ጳጳስ ካቺያ ቤተሰቦች ለአባሎቻቸው በተለይም በህብረተሰቡ ዘንድ እንደ ሸክም ሊታለፉ ወይም ሊታዩ የሚችሉትን በመደገፍ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ አስታውቀዋል። ማንም ሰው ወደ ኋላ እንዳይቀር በማረጋገጥ የአብሮነት እና የማካተት ሃይለኛ ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል ብለዋል።
"ቤተሰብ እንደ ማህበረሰቡ መሰረታዊ ቡድን አካል ከማህበረሰቡ እና ከመንግስት በሚሰጠው ሚና ውስጥ ተገቢውን ክብር የማግኘት መብት አለው" ብለዋል። "የቅድስት መንበር መንግስታት የቤተሰብን ህይወት እንዲያራምዱ፣ እንዲያከብሩ እና ለቤተሰብ ምስረታ የተሻሉ ሁኔታዎችን እንዲያሳድጉ ታሳስባለች" ብለዋል።
በአጠቃላይ ልማት ውስጥ ማህበራዊ ተሳትፎ
ሁሉም ግለሰቦች በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ህይወት ውስጥ እድሎች፣ ግብዓቶች እና ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ ማህበራዊ አካታችነት ክብርን እና መከባበርን ያጎለብታል እንዲሁም የግለሰቦች እና ማህበረሰቦች ሁለንተናዊ ደህንነትን ያበረታታል ብለዋል።
የቅድስት መንበር ቋሚ ታዛቢ በኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና መሥሪያ ቤት ለተሳታፊዎች ንግግር ባደረጉበት ወቅት እንዳሉት ኅብረት የሚረጋገጠው ሁሉንም የሰው ቤተሰብ አባላት ባካተተ መጠን ብቻ ነው ያሉ ሲሆን "በድህነት ውስጥ የሚኖሩት መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ይታገላሉ፣ ይህም በተራው ደግሞ የሰው ልጅ እድገት እንቅፋት ሆኗል" ብለዋል። "እንደ አረጋውያን፣ ያልተወለዱ እና አካል ጉዳተኞች ባሉ ተጋላጭ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ጊዜ ሆን ተብሎ አንዳንድ ሰዎችን እንደ ተጣሉ በሚያዩት "የመጣል ባህል" ውስጥ ቤተሰብ ከፍተኛ የሆነ አዎንታዊ ሚና ይጫወታል ብለዋል።
ሁሉም ሰው እንዲያብብ በሁሉም የሰው ልጆች ሁለንተናዊ ልማት ላይ መዋዕለ ነዋይ ፈሰስ ለማድረግ ማህበራዊ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል።
"ድህነትን ለማጥፋት ውጤታማ ፖሊሲዎች ቁልፍ ናቸው፣ ይህም ለሁሉም ጥራት ያለው ትምህርት ማረጋገጥ እና እርስ በርስ እና ለህብረተሰቡ የጋራ ኃላፊነት ስሜትን ማሳደግ ነው" ብለዋል።
ማህበራዊ ትስስር
ምንም እንኳን ዓለም በአሁኑ ጊዜ በቴክኖሎጂ እድገት ምክንያት እርስ በርስ የተሳሰረች ብትሆንም ሊቀ ጳጳስ ካቺያ እንዳሉት ከሆነ "ዋልታ ረገጥነት እና በሁለቱም ተቋማት እና ዜጎች ላይ እምነት በማጣት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበታተነ ነው" ብለዋል።
"ሰዎች የሁለቱም መብቶች እና ግዴታዎች ባለቤቶች እንደመሆናቸው በሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ መሳተፍ መቻል አለባቸው" ብለዋል። "በየደረጃው ያሉ መሪዎች እና ፖሊሲ አውጭዎች ሲቪል ማህበረሰቡን፣ አካዳሚዎችን፣ የግሉ ሴክተርን እና እምነትን መሰረት ያደረጉ ድርጅቶችን በማሳተፍ ችግሮችን በመለየትና ምላሽ በመስጠት ታሪካዊና ባህላዊ ሁኔታዎችን በአግባቡ በመያዝ በንቃት ማሳተፍ አለባቸው" ያሉት ሊቀ ጳጳሱ ማህበረሰባዊ ትስስር ዕውን እንዲሆን የእያንዳንዱን የህብረተሰብ ደረጃ እሴቶች እና ሚናዎች የሚገነዘብ የበጎ አድራጎት መርህን በማስመር አጠቃለዋል።
ንዑስ ድርጅት ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ የማህበራዊ ባለስልጣን ከሚያደርስባቸው በደል ይጠብቃል እና እነዚሁ ባለስልጣናት ግለሰቦች እና መካከለኛ ቡድኖች ተግባራቸውን እንዲወጡ እንዲረዷቸው ጥሪ አቅርበዋል።