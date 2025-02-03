ካርዲናል ፓሮሊን፡ ‘የሕጻናት የፍትህ ጥሪ እናዳምጥ’ ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ከፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ባለሙያዎች እስከ የባህል መሪዎች እና ተራ ዜጎች ድረስ በረሃብ፣ በጦርነት፣ በአመጽ፣ በእኩልነት አለመመጣጠን እና በአካባቢ ውድመት ላይ የሚጮሁ ህጻናት ድምጽ ሳይሰማ መቅረት የለበትም። ይህ ነበር ብፁዕ ካርዲናል ፒትሮ ፓሮሊን በእሁድ ጥር 25/2017 ዓ.ም የመሪዎች ጉባኤ ዋዜማ ለተሳታፊዎች ያስተላለፉት ማዕከላዊ መልእክት ነው።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በተገኙበት ሰኞ ጥር 26/2017 ዓ.ም " ውደዷቸው እና ጠብቋቸው " በሚል ርዕስ በቫቲካን ስብሰባው ተጀምሯል።
የኖቤል ተሸላሚዎች፣ ምሁራን፣ ጸሃፊዎች፣ ኢኮኖሚስቶች፣ የሀይማኖት እና የፖለቲካ መሪዎች እና የአለም አቀፍ ድርጅት መሪዎች ጳጳሳዊ ኮሚቴ ለአለም የህፃናት ቀን ባዘጋጀው ዝግጅት ላይ ተሰብስበዋል።
" ውደዷቸው እና ጠብቋቸው "
ካርዲናል ፓሮሊን ጉባኤውን “የማሰላሰል” እና “የጋራ ውይይት” ጊዜ እንደሆነ ገልጸውታል። በሁለት ክፍለ ጊዜዎች የተከፈለው ዝግጅቱ የመክፈቻ ንግግር እና የመዝጊያ ንግግር በርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የሚደረግ ሲሆን፣ ሃምሳ ተናጋሪዎች ያሉባቸው ሰባት ንግግሮች እና ውይይቶችን አካቷል።
“ውደዷቸው እና ጠብቋቸው” የሚለውን የጉባዔውን መሪ ሃሳብ አጉልተው የገለጹት - ካርዲናል ፓሮሊን እነዚህ ሁለቱ ተግባራት ምክሮች ብቻ ሳይሆኑ “ሁለንተናዊ ስምምነትን ማዘዝ እና ተጨባጭ እና የጋራ እርምጃን የሚያበረታቱ ዓይነተኛ እና አስፈላጊ” ናቸው ብለዋል።
የጦርነት እና የስደት ሰለባ የሆኑት ሕጻናት
ታሪክ በተከታታይ እንደሚያሳየው ህጻናት በጣም ተጋላጭ ከሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ናቸው። የዘመናዊው የሐሳብ ልውውጥ እመርታ ቢመጣም የዛሬው ዓለም ለታናናሾቹ አባላቱ ፍቅርና ጥበቃ ባለማግኘቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያሉት ካርዲናል ፓሮሊን በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን እና መከላከያ የሌላቸውን ህይወት የሚቀጥፉ ጦርነቶች እና በባህር ላይ እየተከሰቱ ያሉ ሰብአዊ ቀውሶች ስደተኞች ባሉበት አሳዛኝ እውነታ በቁጭት ተናግረዋል ። - ብዙ ልጆችን ጨምሮ - ለአደጋ እና ለሞት ይጋለጣሉ ሲሉ በቁጭት ተናግረዋል።
የአይሁድ እና የሙስሊም ተወካዮች መገኘት
ካርዲናል ወንጌሉን በማጣቀስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን የሕፃናትን ዓይን ንጽሕና እንዲጠብቁ ጥሪ እንዳደረገላቸውና እነሱንም እንዳይጎዱ እንዳስጠነቀቃቸው አስታውሰዋል። ቤተ ክርስቲያኒቱ የራሷን ድክመቶች ብታውቅም የሕፃናትን መብት የመጠበቅና የማስከበር ተልዕኮዋን በጽናት ትቀጥላለች ሲሉ የማኅበራዊ፣ ሥነ ልቦናዊና ትምህርታዊ ሳይንሶችን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን እና የመስክ ባለሙያዎችን ማዳመጥ አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል።
በተጨማሪም በሃይማኖት ተቋማት መካከል ውይይት ማድረግ እና መነጋገር ያለውን ጥቅም በማጉላት የአይሁድ እና የሙስሊም ማህበረሰቦች ተወካዮች ራቢ ዴቪድ ሮዘን እና የአል-አዝሃር ግራንድ ኢማም አህመድ አል ጣይብ በመገኘታቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በሰላም እና በነጻነት የመጫወት መብት
እ.አ.አ በግንቦት 2024 የተቋቋመውን የአለም ሕጻናት ቀን ምስረታ በዓልን ተከትሎ እ.አ.አ መስከረም 2026 ዓ.ም የታቀደውን ሁለተኛውን የአለም የህጻናት ቀንን በመጠባበቅ ላይ ነን ያሉት ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን አለም የህጻናትን ድምጽ እንዲሰማ አሳስበዋል - በተለይም ረሃብን፣ እኩልነትን፣ ዓመፅን፣ ጦርነትን እና የአካባቢ ውድመትን አለመቀበል ያስፈልጋል ብለዋል።
ህጻናትን የሚመለከቱ ቁልፍ ጉዳዮችን ማለትም የሀብት፣ የትምህርት፣ የአመጋገብ፣ የጤና እንክብካቤ፣ ቤተሰብ እና መዝናኛን ጨምሮ ለመፍታት እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቋል። "እያንዳንዱ ልጅ በሰላም እና በነጻነት የመጫወት መብት አለው" ሲሉ ካርዲናል አረጋግጠዋል።
ወደፊት የሚሄድ መንገድ
ተግዳሮቶቹ ሰፊ ሲሆኑ፣ ካርዲናል ፓሮሊን በጣም አስፈላጊው እርምጃ አወንታዊ እና ዘላቂ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ሂደቶችን መጀመር ነው ብለዋል።
በመጨረሻው ግብ አንድ ሆነው ሁሉም የተሳተፉት በሙሉ በልበ ሙሉነት እና በቆራጥነት ወደፊት እንዲራመዱ አበረታቷቸዋል፡ ሁሉም ልጆች አቀባበል እንዲደረግላቸው፣ እንዲወደዱ እና እንደሚጠበቁ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ሲሉ አክለው ገልጸዋል።