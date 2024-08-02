ቅድስት መንበር ለቬንዙዌላ ውይይትና ‘ዲሞክራሲያዊ አብሮ መኖር’ እንዲሰፍን ጥሪ አቅርባለች።
የዚህ ዜና አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
እሁዱ ሐምሌ 21/2016 ዓ.ም የተደረገው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤት ከተገለጸ በኋላ የቬንዙዌላ ከተሞች በተቃዋሚዎች ተውጠዋል። መራጮች የወቅቱን ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮን ለሶስተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን መርጠው ለመንግሥት አስረክበዋል።
በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በጸጥታ ሃይሎች እና በተቃዋሚዎች መካከል ግጭት መቀስቀሱን ‘ሂዩማን ራይትስ ዎች’ የተሰኘው የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት በዘገባው ገልጿል።
የሰሜን አሜሪካ አገራት መንግስታት ድርጅት የቅድስት መንበር ቋሚ ታዛቢ ማክሰኞ ሐምሌ 23/2016 ዓ.ም ለምርጫው ግልፅነት የቬንዙዌላ ጳጳሳት ጥሪ ድጋፍ ሰጡ።
የእኔታ ሁዋን አንቶኒዮ ክሩዝ ሴራኖ ቅድስት መንበር "በምርጫ ሂደት ውስጥ በሁሉም የቬንዙዌላውያን ሰፊ፣ ንቁ እና ህዝባዊ ተሳትፎ' የታየውን የቬንዙዌላ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ጥረት ትደግፋለች" ብለዋል።
ለውይይት እና ለአክብሮት የቀረበ ጥሪ
ዕረቡ ሐምሌ 24/2016 ዓ.ም በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የሰሜን አሜሪካ አገራት ጥምረት ቋሚ ምክር ቤት መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ ላይ የእኔታ ሁዋን አንቶኒዮ ክሩዝ ሴራኖ አባል ሀገራት የቬንዙዌላ መንግሥት ለምርጫው ውጤት ግልፅ እንዲሆን የሚጠይቅ ውሳኔ ማሳለፉ አልቻሉም። የውሳኔ ሃሳቡ ለማጽደቅ 18 ድምጽ የሚያስፈልገው ቢሆንም 17 ክልሎች ብቻ የድጋፍ ድምጽ የሰጡ ሲሆን 11 ሌሎች ደግሞ ድምፀ ተአቅቦ አድርገው ነበር።
የእኔታ ሁዋን አንቶኒዮ ክሩዝ ሴራኖ የቅድስት መንበር የልዑካን ቡድን "የታቀደው የውሳኔ ሃሳብ አለመቀበልን እውቅና ይሰጣል" ብለዋል።
“በተጨማሪም” ያሉት የቅድስት መንበር የተለያዩ አቋሞች እና ቅሬታዎች “እስካሁን ሰፍኖ በነበረው ሰላማዊ አመለካከት፣ መከባበርና መቻቻል” መከናወን እንዳለበት ቅድስት መንበር ታምናለች ሲሉ አክለው ተናግረዋል።
የእኔታ ሁዋን አንቶኒዮ ክሩዝ ሴራኖ ዓመፅን ለማሸነፍ የውይይት ጥሪ በማቅረብ መግለጫቸውን አጠናቋል።
“የቅድስት መንበር ውይይትና በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉት ሁሉም የፖለቲካ ተዋናዮች ንቁ እና የተሟላ ተሳትፎ ማድረጋቸው ነባራዊውን ሁኔታ በማሸነፍ በአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ አብሮ መኖርን መመስከር ብቻ መሆኑን ቅድስት መንበር ትጠብቃለች ብለዋል።
የካርተር ማእከል፡ ምርጫው 'ዲሞክራሲያዊ አይደለም'
በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር የተመሰረተው ‘የካርተር ማእከል’ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት የቬንዙዌላ ምርጫ “አለም አቀፍ የምርጫ ታማኝነት መስፈርቶችን ያላሟላ እና ዲሞክራሲያዊ ሊባል አይችልም” ሲል መግለጫ አውጥቷል።
የቬንዙዌላ ብሔራዊ የምርጫ ምክር ቤት የ 17 ባለሙያዎችን እና ታዛቢዎችን በመላክ ምርጫ እንዲከታተል የካርተር ማእከልን ጋብዞ ነበር።
ማዕከሉ የምርጫ ምክር ቤቱን “በምርጫ ጣቢያዎች የተከፋፈለ” ውጤት በማወጁ “የምርጫ መርሆችን መጣስ ነው” ሲል ተችቷል።
መግለጫው "በምርጫው ሂደት ውስጥ ባለስልጣናት ለገዢው ፓርቲ እና ለተቃዋሚ እጩዎች አድልዎ አሳይተዋል" ሲል መግለጫው አውጥቷል።
በማጠቃለያው የካርተር ማእከል የቬንዙዌላ ዜጎችን በሰላማዊ እና በሰላማዊ መንገድ ድምጽ መስጠታቸውን አሞካሽቷል፣ ነገር ግን ጥረታቸው "የአገሪቷ የምርጫ ጣቢያ ውጤቱን በማሰራጨቱ ግልፅነት የጎደለው ነው" ብሏል።