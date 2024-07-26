በቫቲካን የኮሚንኬሽን ጽ/ቤት እና በኖቫ ኤጀንሲ መካከል የተደረገ ስምምነት!
የዚህ ዜና አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
የቅድስት መንበር የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጽ/ቤት ግንኙነት እና "Agenzia Nova" የመረጃ ይዘት ለመለዋወጥ ያለመ የጋራ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል።
እ.ኤ.አ. በ2015 ዓ.ም በርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮ የተቋቋመው የቅድስት መንበር የኮሚንኬሽን አገልግሎት ጽሕፈት ቤት የኮሚንኬሽን ሥርዓትን የመምራት አደራ የተጣለበት ሲሆን ይህም የመረጃ መድረኮችን የቫቲካን ረዲዮ ፣ የቫቲካን ዜና ፣ ኦዘርቫቶረ ሮማኖ ጋዜጣ ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች እና የቫቲካን ሚዲያዎችን ያጠቃልላል።
‘ኖቫ አጄንሲ’ በተለያዩ ቋንቋዎች የአርትኦት ምርቶቹ ፣ ሰፊ የውጭ ዘጋቢዎች አውታረመረብ እና የተፈረሙ ስምምነቶች ስለ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ እና ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊ ጉዳዮች እና ስለ “የአገር ስርዓት” ዓለም አቀፍ ትንበያ ለሚመለከቱ ነገሮች ሁሉ የጣሊያን የመረጃ ምንጭ ነው ። ከብዙ የውጭ ሀገር ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበርም እንደ ሚሰራ ይታወቃል።
የቅድስ መንበር የኮሚንኬሽን ጽሕፈት ቤት ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት ዶክተር ፓኦሎ ሩፊኒ እና በኖቫ ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር ፋቢዮ ስኩላንቴ የተፈረመው ስምምነት የቫቲካን የኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት የኖቫን መልቲሚዲያ ጋዜጣ ለሁሉም የመረጃ መድረኮች የመጠቀም እድል ይሰጣል ፣ ኤጀንሲው በተራው ደግሞ ማሰራጨት ይችላል። ድህረ ገጽ እና በጋዜጣው ውስጥ፣ የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትን፣ የቫቲካን እና የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን እንቅስቃሴ በሚመለከት በ www.vatcannews.va ድህረ ገጽ ላይ የሚገኙት የመልቲሚዲያ አርታኢ ይዘቶች ለራሱ አገልግሎት መጠቀም እንደሚችል ስምምነቱ ይገልጻል።
“ስምምነቱ ምንጮቻችንን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ያስችለናል - ያሉት የቫቲካን መገናኛ ብዙሃን ኤዲቶሪያል ዳይሬክተር አንድሪያ ቶርኒዬሊ - ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን ለመመልከት መሞከር አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ የእኛን ዜና እና ግንዛቤን ለማጠናከር ይረዳናል ብለዋል ። በሰላም፣ በድርድር እና በትብብር ማመንን በመቀጠል በዓለም ላይ ያሉ ሁኔታዎች" በሚገባ ለመረዳት ያስችለናል ብለዋል።
"በዚህ ስምምነት መፈረም በጣም ደስ ብሎናል’ ያሉት የኖቫ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ፋቢዮ ስኩላንቴ ስለስምምነቱ ሲያብራሩ - ይህም በካፒታል ወለድ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የመረጃ አቅርቦታችንን የበለጠ ለማበልጸግ ያስችለናል - በተለይም ከሚቀጥለው የኢዮቤልዩ ዓመት አንፃር ሲሉ ተናግረዋል።